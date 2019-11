Ex-talent van Ajax debuteert bij Genoa; Hirving Lozano speelt zwak

Voor de vierde keer op rij is Napoli tegen puntenverlies aangelopen in de Serie A. Na remises tegen SPAL (1-1) en Atalanta (2-2) en een nederlaag bij AS Roma (2-1) volgde zaterdagavond een 0-0 gelijkspel tegen Genoa. Daardoor blijft Napoli zevende staan op de ranglijst, met negentien punten uit twaalf duels. Genoa staat op de zeventiende plaats, met een plek boven de degradatiestreep. Bij de bezoekers debuteerde het zeventienjarige Nederlandse talent Denilho Cleonise. De jongeling, die in 2018 overkwam van Ajax, zat voor de tweede keer op de bank en mocht tien minuten voor tijd invallen.

Het was een ongekend rumoerige week in Napels, na de 1-1 remise tegen Red Bull Salzburg in de Champions League van dinsdag. Spelers weigerden het verzoek van voorzitter Aurelio De Laurentiis om terug te keren op het trainingskamp van de club en gingen simpelweg naar huis. De club laste een mediastilte in en overweegt de salarissen van de spelers met 25 procent te verlagen als straf. Allan werd aangewezen als een van de leiders van de 'muiterij' en vrijdagavond werd bij de middenvelder thuis ingebroken. De daders zouden niks hebben gesloten, maar slechts een grote troep hebben achtergelaten. Tijdens een open training werden spelers als Allan, José Callejón en aanvoerder Lorenzo Insigne vervolgens verbaal aangepakt door de aanwezige toeschouwers.

Denilho Cleonise vlak voor zijn invalbeurt in de slotfase van de wedstrijd.

Allan was er tegen Genoa niet bij, daar hij niet volledig fit is. Arek Milik viel zaterdagmiddag uit met een nog onbekende blessure, waardoor de voorhoede werd gevormd door Dries Mertens en Hirving Lozano. Mertens liet zich al razendsnel gelden, door een vroeg doelpunt van Lorenzo Insigne voor te bereiden, maar door een ongelukkige tussenkomst van de in buitenspelpositie verkerende Lozano werd de treffer geannuleerd. Het was niet zijn laatste teleurstellende actie. De aanvaller, die midweeks nog scoorde in de Champions League tegen Salzburg, leverde weinig goede voorzetten, was ongelukkig in zijn balbehandeling en kwam er amper aan te pas in aanvallend opzicht. Genoa, met Lasse Schöne binnen de lijnen, maakte het Napoli ondertussen niet gemakkelijk.

I Partenopei verlieten het veld na 45 minuten onder boegeroep vanweg het gebrek aan offensief initiatief. Het enige schot op doel was een knal van Piotr Zielinski vanaf dertig meter, waar doelman Andrei Radu de nodige moeite mee had. Na de rust ontstond een grote kans voor Goran Pandev: na voorbereidend werk van Andrea Pinamonti krulde de routinier de bal maar net langs de verre bovenhoek. Aan de overzijde plukte Radu een afstandsschot van Mertens uit de hoek. Genoa liet zich in ieder geval niet onbetuigd en was via Pinamonti héél dicht bij het openingsdoelpunt. Juan Agudelo dribbelde langs de linkerflank en bediende de spits, die van dichtbij kon afronden. Op de doellijn bracht verdediger Kalidou Koulibaly echter op spectaculaire wijze redding. Tien minuten voor tijd maakte Cleonise zijn entree als vervanger van Pandev. Hij zag nog een grote kans van Napoli, nadat een voorzet van Lozano wél aankwam. Eljif Elmas kreeg een vrije kopkans, maar Radu werkte de bal ternauwernood van de lijn.