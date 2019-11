‘Koeman maakte één fout: staven kon hij het niet, waarom zei hij dat dan?’

Ronald Koeman maakt een sterke indruk op Henk Spaan. De bondscoach van het Nederlands elftal was zondagochtend te gast bij Goedemorgen Eredivisie op FOX Sports en volgens de columnist hield de trainer zich goed staande. In Het Parool geeft Spaan de oefenmeester dan ook een acht voor zijn optreden.

'Naast de ergernissen van het weekend: de recidivist Bazoer die op de dag dat hij weer mocht meedoen bij Vitesse een camera van FOX wegduwde, de halve Nederlandse voetbalpers die opeens Mo zegt tegen Ihattaren plus de achterlijke Zandvoortlobby door hielenlikkers van Prins Pandjesbaas, stond Ronald Koeman op zondagochtend soeverein Milan van Dongen te woord', begint Spaan.

Verheugde Koeman reageert op keuze Ihatarren voor Oranje

De columnist stelt in de krant dat Koeman zijn zaken op orde had tijdens het gesprek met de presentator en de andere gasten. 'De Roon vulde Frenkie aan, De Ligt zou hij blijven opstellen, Van Dijk blijven wijzen op nonchalance, Berghuis in de gaten houden, ‘al moet hij meeverdedigen en geen achterlijke overtredingen maken’ en Dumfries benaderde hij niet met het cynisme dat Virgil wel kon hebben.'

Afgelopen zondag kwam ook de keuze van Mohamed Ihattaren voor een interlandloopbaan bij het Nederlands elftal ter sprake. Spaan zag dat Koeman wel een keer een slippertje maakte. "Eén fout maakte Koeman: hij zei dat Marokko de begrafenis van Ihattarens vader had betaald. Nee, staven kon hij dat niet. Waarom zei hij het dan?"