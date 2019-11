Advocaat: ‘Berghuis denk ik vaak op te stellen, bij hem weet ik dat nog niet’

Dick Advocaat stond zondag op bezoek bij VVV-Venlo voor het eerst langs de lijn bij een wedstrijd van Feyenoord en de ervaren oefenmeester voerde meteen een aantal wijzigingen door ten opzichte van het elftal dat zijn voorganger Jaap Stam doorgaans het veld instuurde. Jan-Arie van der Heijden maakte zijn rentree in het hart van de verdediging, terwijl Steven Berghuis is aangewezen als nieuwe aanvoerder van de Rotterdammers.

De aanvaller neemt de band over van Eric Botteghin, die in Limburg ontbrak in de basiself omdat hij niet helemaal fit was. De Braziliaan zou in eerste instantie wel spelen, maar wilde de warming-up afwachten voordat hij zou beslissen of hij wel of niet kon spelen. Advocaat weigerde hier echter in mee te gaan: “Daar had ik geen zin in. Ik stel alleen fitte spelers op”, vertelt hij in gesprek met het Algemeen Dagblad.

Voor Botteghin vormde die beslissing een tweede domper, aangezien hij ook zijn aanvoerdersband kwijtraakte aan Berghuis. De aanvaller was tegen VVV met twee doelpunten in de 0-3 gewonnen wedstrijd meteen van grote waarde voor de ploeg van Advocaat. “Berghuis denk ik vaak op te stellen, bij Botteghin weet ik dat nog niet”, legt hij zijn beslissing uit. “Wat Botteghin daarvan vond? Dat heb ik niet gevraagd.”

Advocaat begon zijn dienstverband als trainer van Feyenoord dus met een positief resultaat en was tevreden met de agressieve manier van spelen van zijn ploeg en met het uitblijven van tegendoelpunten. “Maar het moet allemaal nog wel beter. Er is veel gebeurd hier, we hadden niet verwacht dat we meteen top zouden spleen”, blijft hij echter kritisch.