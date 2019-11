‘Ik denk dat ze wel een beetje druk hebben uitgeoefend op Jaap Stam’

Dick Advocaat debuteerde zondagmiddag met een 0-3 overwinning op VVV-Venlo als trainer van Feyenoord. De naam van Jan-Arie van der Heijden was de meest opvallende in de opstelling van de Rotterdammers, daar de verdediger de afgelopen maanden nauwelijks aan spelen toekwam. Ronald de Boer en Kenneth Perez snappen wel dat Advocaat weer een basisplaats heeft ingeruimd voor Van der Heijden.

“Aan de ene kant begrijp ik het, ik kan me er wat bij voorstellen. Het is ongelofelijk veel geld wat Feyenoord heeft neergeteld voor zo'n speler. Als Van der Heijden dan ertussen komt, zou ik denken: we hebben die Senesi met heel veel bombarie gehaald en dan staan wij voor lul met ons aankoopbeleid. Feyenoord heeft echt heel diep in de buidel moeten tasten”, verwijst De Boer bij FOX Sports naar Marcos Senesi, die door Feyenoord werd overgenomen van San Lorenzo en in de laatste wedstrijden een basisplaats had.

“Ik denk dat ze wel een beetje druk hebben uitgeoefend op Stam. Hé, we gaan wel met Senesi spelen, want hij is echt heel goed. Je moet hem een kans geven, dus is er even geen plaats voor Jan-Arie. Als Jan-Arie daar dan óók nog eens tussenzit, wordt het helemaal schrijnend”, stelt de analist. Perez noemt Van der Heijden een ‘prima centrale verdediger’. “Alleen hij moet iemand met snelheid naast zich hebben, die de ruimte in de rug kan belopen. Als Ié geen gekke dingen doet, is het best een goed duo.”

“Van der Heijden is iemand die de bal naar de goede kleur kan inspelen, die iemand kan overslaan of een bal richting de spits kan geven. Dat kan hij wel, hij is niet van origine een echte verdediger. Dat zal hij nooit worden, maar hij kan het oplossen met ervaring en inzicht”, concludeert de Deen. Hij krijgt bijval van De Boer. “Hij laat Feyenoord in principe, als hij goed in vorm is, beter van achteruit voetballen. Als je dan een speler hebt die redelijk snel is en de laatste linie kan belopen... Dat kan hij niet. Het wordt altijd lastig als Feyenoord niet in vorm is, dan ziet hij er slecht uit.”