Matthijs de Ligt terug bij Juventus voor eerste Turijnse derby

Matthijs de Ligt verschijnt zaterdagavond aan het startsignaal van zijn eerste Turijnse derby. De Nederlander vormt samen met Leonardo Bonucci het hart van de verdediging van Juventus voor de ontmoeting met stadsgenoot Torino. De Ligt kreeg afgelopen week een adempauze van trainer Maurizio Sarri.

De Ligt kwam in het midweekse duel met Genoa (2-1 winst) niet binnen de lijnen omdat de verdediger rust nodig had door het drukke programma van drie wedstrijden per week. Sarri opteerde voor Daniele Rugani in de plaats van de Nederlander, die zag hoe zijn team in blessuretijd door een benutte strafschop van Cristiano Ronaldo won.

Juan Cuadrado en Mattia De Sciglio nemen de flanken van de defensie voor hun rekening. Het middenveld wordt gevormd door Miralem Pjanic, Rodrigo Bentancur en Blaise Matuidi. In de voorhoede staan Cristiano Ronaldo, Paulo Dybala en Federico Bernardeschi.

Juventus overnacht bij een overwinning weer als koploper van de Serie A. Internazionale won zaterdag met 1-2 van Bologna en heeft momenteel twee punten meer dan de regerend landskampioen.

Opstelling Juventus: Szczesny; Cuadrado, Bonucci, De Ligt, De Sciglio; Bentancur, Pjanic, Matuidi; Bernardeschi; Dybala, Ronaldo