Jeremiah St. Juste en Jean-Paul Boëtius incasseren pijnlijke 8-0 nederlaag

RB Leipzig heeft zaterdagmiddag keihard uitgehaald tegen FSV Mainz 05. De ploeg van trainer Julian Nagelsmann won met maar liefst 8-0 van de werkgever van Jermiah St. Juste en Jean-Paul Boëtius, nadat het halverwege de wedstrijd al 5-0 stond. Leipzig profiteert door deze monsterzege optimaal van de nederlaag van Bayern München en stoomt op naar de derde plek. Davy Klaassen kreeg tegelijkertijd een domper te verwerken met Werder Bremen door een late gelijkmaker van SC Freiburg.

RB Leipzig - FSV Mainz 05 8-0

St. Juste en Boëtius verschenen aan de aftrap bij Mainz en de twee Nederlanders beleefden bepaald geen plezierige eerste helft. Na een intikker van Marcel Sabitzer in de vijfde minuut wisten de bezoekers de schade 25 minuten beperkt te houden, maar in het laatste kwartier voor de rust sloeg Leipzig genadeloos toe. Timo Werner opende het bal met zijn eerste goal van de middag, waarna Christopher Nkunku en Marcel Halstenberg de stand binnen tien minuten naar 4-0 tilden. In de laatste minuut van de eerste helft was het nog een keer raak toen doelman Robin Zentner een schot voor de voeten van Yussuf Poulsen schoof en de Deen af kon drukken.

Mainz kreeg ook in de tweede helft weinig respijt, want het stond niet lang na de hervatting van de wedstrijd opeens 7-0. Werner schoot na drie minuten spelen al zijn tweede van de middag tegen het net en een paar minuten later kopte ook Nordi Mukiele raak. De storm van die Roten Bullen ging daarna wat liggen en Mainz dacht zelfs nog wat terug te doen via Robin Quaison. Doordat zijn doelpunt werd afgekeurd wegens buitenspel bleef de nul echter op het scorebord staan voor de bezoekers. Drie minuten voor tijd werd het vervolgens ook nog 8-0 via Werner, die daarmee ook nog zijn derde goal van de middag maakte.

Voormalige Vitessenaar Milot Rashica nam de openingstreffer van Werder Bremen voor zijn rekening

Werder Bremen - SC Freiburg 2-2

Aanvoerder Davy Klaassen, die in drie van de vier voorgaande wedstrijden van Werder Bremen tot scoren kwam, stond negentig minuten op het veld. Ditmaal was hij niet betrokken bij een doelpunt, maar een sterke wedstrijd speelde hij wel. Een andere voormalig Eredivisionist, Milot Rashica, opende in de negende minuut de score. De ex-aanvaller van Vitesse werd gelanceerd door Yuya Osako, had een vrije doortocht naar het doel van de Nederlander Mark Flekken en vond de verre hoek.

Kolderiek optreden van collega-doelman Jiri Pavlenka resulteerde na 27 minuten in de gelijkmaker. De keeper van Werder treuzelde toen hij werd opgejaagd door Nils Petersen, gleed vervolgens uit en zag de aanvaller profiteren. In het tweede bedrijf wierp Flekken zich meermaals op als bron van ergernis voor de thuisploeg, maar hij moest toch capituleren toen Theodor Gebre Selassie met het hoofd de linkerhoek uitzocht op aangeven van Rashica. De wedstrijd leek beslist, zeker toen Janik Haberer van Freiburg kort voor tijd zijn tweede gele kaart ontving. Maar diep in de blessuretijd stond Petersen op de juiste plek om een vrije trap van Christian Günter binnen te koppen: 2-2.