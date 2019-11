'Dusan Tadic is de meest complete Ajax-spits sinds Marco van Basten’

Dusan Tadic is volgens Wim Kieft de beste spits van Ajax sinds Marco van Basten. Volgens de oud-international is de Servische aanvoerder de meest complete spits van de afgelopen decennia in het shirt van Ajax. Tadic kwam in de zomer van 2018 voor maximaal 13,7 miljoen euro over van Southampton en is volgens Kieft ‘een toevalstreffer’. De aanvaller werd vorig seizoen door Erik ten Hag in de Champions League in de punt van de aanval geposteerd en dat bleek een goede zet.

“Zet je de spitsen van Ajax op een rijtje na de periode Marco van Basten, dan is Dusan Tadic wel de meest complete van allemaal”, schrijft Kieft zaterdag in zijn column voor De Telegraaf. “Aan Van Basten kan hij niet tippen omdat Marco sneller was, fysiek sterker en goed kon koppen. Patrick Kluivert vond ik een ander type, compleet, maar minder verfijnd. Vooral Tadic’ specifieke kwaliteiten passen geweldig bij het voetbal dat Ajax zo graag speelt. Hij laat een elftal doorvoetballen. Klaas-Jan Huntelaar is meer een specifieke afmaker. Kasper Dolberg had in aanleg de kwaliteit en potentie om spits van Ajax te worden, maar hij bracht het uiteindelijk niet.”

De reactie van Erik ten Hag na de 2-4 overwinning op PEC Zwolle

Tadic werd vorig seizoen samen met Luuk de Jong gedeeld topscorer in de Eredivisie met 28 doelpunten. In alle competities kwam hij de vorige jaargang tot 38 goals, terwijl zijn teller dit seizoen op 9 staat. “Het is Ajax afgelopen decennia niet gelukt om zo’n spits als Tadic op te leiden en de Serviër is min of meer een toevalstreffer”, stelt Kieft. “Hij kwam als linksbuiten van Southampton, maar rendeert het beste in de punt van de aanval als aanspeelpunt.”

Volgens Kieft beschikt Tadic over meerdere kwaliteiten waardoor hij goed rendeert in het spel van de ploeg van Ten Hag. “Tadic is balvast, kan goed in de bal spelen, is bijna altijd aanspeelbaar omdat hij goed wegbeweegt, technisch bijna perfect, houdt de bal zo kort bij zich dat hij zich uit de situatie kan kappen en draaien om zelf te gaan of de steekbal te geven”, aldus Kieft. “Hoe vaak heeft hij zijn linkerbeen in zo’n situatie niet weten te vinden om Donny van de Beek weg te steken of terug te leggen op Hakim Ziyech?”

Tadic levert veel assists, is gevaarlijk met zijn vrije trap en bijna foutloos vanaf de strafschopstip, weet Kieft. “Hij is bijna de ideale spits voor het Ajax-systeem. Om in luchtduels het verschil te kunnen maken, mist Tadic wat fysiek en hij is niet uitgesproken snel, maar hij denkt en handelt wel razendsnel”, aldus Kieft. “Hoewel Tadic niet in grootse vorm verkeert, blijft hij als spits bepalend voor het spel van Ajax. Ook tegen Feyenoord was hij betrokken bij enkele goals zonder zelf te scoren.”