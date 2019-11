Ontketende Boadu kan zaterdag tegen Twente Van Basten en Kieft voorbij

Myron Boadu kan zaterdagavond tegen FC Twente zijn tiende doelpunt in de Eredivisie maken. De spits van AZ verkeert in een blakende vorm en was dit seizoen al goed voor zes doelpunten in tien competitiewedstrijden. Tegen Twente kan hij een mooie mijlpaal bereiken, want als hij scoort tegen de Tukkers wordt hij de op-vijf-na jongste speler deze eeuw met tien Eredivisie-doelpunten.

Op de wedstrijddag is Boadu 18 jaar en 292 dagen. Alleen Richairo Zivkovic, Collins John, Luc Castaignos, Rafael van der Vaart en Arjen Robben waren jonger toen zij op tien doelpunten kwamen in de competitie. Boadu speelt tegen Twente pas zijn twintigste Eredivise-wedstrijd. Niet veel spelers in onderstaande lijst hadden zo weinig duels nodig om tot tien doelpunten te komen, zo berekende Opta. Wanneer de Nederlandse jeugdinternational scoort in Den Haag, blijft hij grote namen als Marco van Basten (21 duels), Wim Kieft (22 duels) en Rafael van der Vaart (32 duels) voor.

Jongste spelers met tien Eredivisie-doelpunten

Speler Datum Duels Leeftijd bij tiende goal Arnold Bruggink 08/03/1995 29 17 jaar 227 dagen Richairo Zivkovic 03/05/2014 33 17 jaar 240 dagen Gerald Vanenburg 22/11/1981 24 17 jaar 262 dagen Willy van der Kuijlen 29/11/1964 13 17 jaar 359 dagen Collins John 13/12/2003 32 18 jaar 57 dagen Ronaldo 27/11/1994 13 18 jaar 66 dagen Ruud Geels 16/10/1966 16 18 jaar 80 dagen Piet Keizer 24/09/1961 21 18 jaar 102 dagen Wim Kieft 15/03/1981 22 18 jaar 123 dagen Patrick Kluivert 09/11/1994 9 18 jaar 131 dagen Frans Bouwmeester Sr. 05/10/1958 43 18 jaar 139 dagen Luc Castaignos 06/03/2011 29 18 jaar 160 dagen Marco van Basten 07/05/1983 21 18 jaar 188 dagen Rafael van der Vaart 16/09/2001 32 18 jaar 217 dagen Kanu 09/04/1995 19 18 jaar 251 dagen Wim Kras 21/10/1962 37 18 jaar 258 dagen Johan Cruijff 09/01/1966 15 18 jaar 259 dagen Arjen Robben 26/10/2002 55 18 jaar 276 dagen Myron Boadu 02/11/2019 20 18 jaar 292 dagen*

*Leeftijd bij AZ - FC Twente.