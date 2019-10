Hype rond Man United-doelwit getemperd: ‘Geen 115 miljoen euro waard’

Declan Rice is al enige tijd basisspeler van West Ham United en de verdediger annex middenvelder is inmiddels ook uitgegroeid tot international van Engeland. Rice is door zijn stormachtige ontwikkeling al genoemd bij onder meer Manchester United, maar oud-speler Dean Ashton acht het niet verstandig dat de jongeling nu al richting een topclub vertrekt.

Ashton, die drie seizoenen voor West Ham uitkwam, snapt overigens wel waarom Rice in verband wordt gebracht met een overstap naar Manchester United. "Maar hij moet nog wel verschillende aspecten van zijn spel verbeteren en West Ham is daar een ideale club voor", aldus de gewezen aanvaller in gesprek met Goal. "Hij heeft denk ik nog twee seizoenen nodig voordat hij klaar is voor Manchester United, waar de druk veel groter is. Ik zou echter geen haast maken als ik Declan was. Hij zit momenteel op de juiste plek om zijn loopbaan vorm te geven."

Ashton weet dat Manchester United door een moeilijke periode gaat. "Desondanks is het nog steeds een zeer grote club en het is daarom logisch dat ze bij Declan uitkomen." De oud-spits van the Hammers herhaalt zijn boodschap nog maar eens. "Declan moet niet overhaast een beslissing nemen. Hij houdt zielsveel van West Ham en gaat denk ik alleen weg als het juiste moment is aangebroken."

Om de nek van Rice hangt een prijskaartje van naar verluidt 115 miljoen euro, maar Ashton verwacht niet dat West Ham een dergelijk bedrag overhoudt aan een toekomstige verkoop van de jonge international. "Hij komt denk ik niet eens in de buurt van die 115 miljoen euro. Tegenwoordig doen de gekste bedragen de ronde, dat is een feit. Maar aan dat bedrag zat ik niet te denken. Mocht dat wel het geval zijn, dan zou West Ham, hoe belangrijk Rice ook voor de club is geweest, daar gelijk akkoord mee gaan." De verbintenis van Rice in Londen loopt nog bijna vijf seizoenen door, met de eenzijdige optie vanuit de club om er nog een jaar aan vast te plakken.