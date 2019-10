Guardiola: ‘Ze zijn gek, ze zouden de rode loper uit moeten rollen voor Barça’

Josep Guardiola maakte als speler elf jaar deel uit van de hoofdmacht van Barcelona en zwaaide daarna als trainer vier jaar de scepter in het Camp Nou. De huidige oefenmeester van Manchester City is inmiddels alweer zeven jaar weg bij de Catalaanse grootmacht, maar zijn naam zal voor altijd verbonden blijven aan die van Barcelona. Guardiola volgt zijn oude werkgever dan ook nog altijd op de voet en hij merkt dat er een negatieve tendens heerst rondom de club.

“Mensen zeggen Barcelona dit of dat… Ze hebben acht van de laatste elf kampioenschappen gewonnen! Die mensen zijn gek, ze zouden de rode loper uit moeten rollen voor dit elftal”, is hij duidelijk in gesprek met Catalunya Ràdio. “Tegen de spelers die ik nog ken van mijn tijd daar zou ik willen zeggen: ‘Luister niet naar wat er gezegd wordt.’”

Barcelona won vorig seizoen ‘slechts’ de landstitel, nadat Liverpool in de halve finales van de Champions League te sterk was en de eindstrijd van de Copa del Rey verloren ging tegen Valencia. Guardiola denkt dat het jaar anders verlopen was als Barça wel standgehouden had in Engeland: “Ze wonnen vorig seizoen niet de treble omdat ze een slechte dag hadden op Anfield. Als ze daar wel door waren gegaan hadden ze ook de bekerfinale gewonnen van Valencia.”

Guardiola heeft het als trainer van the Citizens al meerdere malen opgenomen tegen Liverpool en hij is onder de indruk van the Reds. Hij zet de ploeg van Jürgen Klopp op dezelfde hoogte als het Barcelona van Luis Enrique. “Dat zijn de twee beste ploegen waar ik tegen heb gespeeld. Barça was toen onverslaanbaar. Wat Luis Enrique voor elkaar kreeg met het samenbrengen van Lionel Messi, Neymar en Luis Suárez, hun defensieve structuur, de rechterflank met Leo, de strategie, alles…”