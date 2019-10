Ster van België had voor ander land kunnen kiezen: ‘Er is over gesproken’

Eden Hazard had ook voor het Franse nationale elftal kunnen uitkomen. De aanvaller van Real Madrid speelde inmiddels al meer dan honderd interlands voor België, maar kreeg in het begin van zijn carrière de vraag om voor les Bleus te gaan spelen. "Er is wat over gepraat, vooral toen ik in Lille voetbalde", zegt Hazard tegenover Real Madrid TV.

Hazard heeft echter nooit getwijfeld over zijn interlandloopbaan. "Ik ben Belgisch en het was voor mij altijd duidelijk dat ik voor de Rode Duivels zou spelen", zegt de vleugelspits, die dit seizoen van Chelsea naar Real Madrid kwam en daar het rugnummer 7 van Cristiano Ronaldo in handen kreeg. "Het is natuurlijk niet eenvoudig om dat nummer na Cristiano te nemen, het heeft veel geschiedenis."

Zijn komst naar Real had wat voeten in de aarde. "Na het WK in Rusland wilde ik naar Real. Maar dat was niet mogelijk en dus bleef ik nog een jaar bij Chelsea", zegt Hazard, die afgelopen zomer voor honderd miljoen euro naar De Koninklijke ging. "Chelsea wist wat ik wilde en liet me vertrekken. Ik heb met Florentino (Pérez, de voorzitter van Real, red.) gesproken en hij zei dat hij op me wachtte. Daarna sprak ik ook met Luka Modric en ik had het gevoel dat iedereen me in Madrid wilde zien."

Hazard maakte in zijn jeugd de overstap van een Belgische amateurclub naar Lille. Ook de Belgische top zat toen achter hem aan. "Anderlecht vroeg me toen ik 8 of 9 was, maar met drie trainingen per week was het moeilijk om voetbal met school te combineren. En dus zei ik ‘nee’. Mijn ouders zetten de school altijd voorop. Ze konden toen nog niet weten dat ik prof zou worden."