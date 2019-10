‘Barcelona wil Ivan Rakitic betrekken in ruildeal voor Italiaanse sensatie’

Ivan Rakitic wordt al enige tijd in verband gebracht met een vertrek bij Barcelona en de Spaanse kampioen lijkt mee te willen werken aan een tussentijdse transfer van de Kroatische middenvelder. Barcelona denkt volgens Sport na over een ruildeal inzake Rakitic, met Stefano Sensi die de omgekeerde weg bewandelt richting Catalonië. De Italiaanse middenvelder wordt dit seizoen door Internazionale gehuurd van Sassuolo, met een koopoptie van 25 miljoen euro.

Sensi beschikt bij Sassuolo nog over een contract tot 2023, maar door zijn goede prestaties in het shirt van Internazionale is het goed mogelijk dat de viervoudig international van Italië definitief wordt overgenomen door de huidige nummer twee in de Serie A. Barcelona wilde Sensi afgelopen zomer al naar het Camp Nou halen, maar Internazionale was de Catalaanse grootmacht te slim af. Naar verluidt heeft Barcelona onlangs opnieuw contact opgenomen met de zaakwaarnemer van Sensi om een en ander te bespreken.

Ernesto Valverde: 'Messi, Suárez en Griezmann beginnen elkaar te vinden'

Sassuolo-directeur Giovanni Carnevali liet zich onlangs tegenover Corriere dello Sport uit over de transfersaga rondom Sensi. "Toen ik in Barcelona was aangaande de onderhandelingen over Marlon, informeerde een van de bestuurders van Barcelona naar Sensi. Hij was klaarblijkelijk al in beeld bij ze, maar Internazionale was er echter eerder bij. We kwamen op een vrijdag tot een overeenkomst op het kantoor van Internazionale, waar trainer Antonio Conte ook bij was. Die maandag erop zou ik een belangrijke afspraak hebben met een buitenlandse club", verwees Carnevali naar de vergeefse belangstelling van Barcelona voor Sensi, die dit seizoen al drie doelpunten en vier assists liet noteren. De middenvelder kampt echter al enige weken met een spierblessure.

Rakitic stond al enige tijd hoog op het verlanglijstje van Internazionale, terwijl ook Juventus en Paris Saint-Germain in de afgelopen periode herhaaldelijk met de routinier in verband zijn gebracht. Rakitic, met een verbintenis tot medio 2021, is mede door de komst van Frenkie de Jong zijn basisplaats kwijtgeraakt bij Barcelona.