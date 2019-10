Hasenhüttl biedt excuses aan voor vernedering in eigen huis

Southampton-manager Ralph Hasenhüttl neemt de volledige verantwoordelijkheid op zich na de 0-9 nederlaag tegen Leicester City. De Oostenrijkse trainer spreekt van een ‘verschrikkelijk’ resultaat en heeft zijn excuses aangeboden aan de achterban. Volgens de Engelse tabloids moet Hasenhüttl rekening houden met een ontslag na de grootste uitnederlaag uit de geschiedenis van de Premier League. Na de verliespartij zijn the Saints terug te vinden in de degradatiezone.

Southampton kwam vrijdagavond na tien minuten spelen op achterstand. In de twaalfde minuut pakte Ryan Bertrand een rode kaart, waardoor de thuisploeg met een man minder verder moest. Na 45 minuten spelen stond Southampton al op een 0-5 achterstand. “Ons spel was schandalig en ik moet daar mijn excuses voor aanbieden. Ik neem voor de volle honderd procent de verantwoordelijkheid op me”, aldus Hasenhüttl tegen Sky Sports. “Ik heb dit nog nooit meegemaakt. Er werd totaal geen strijd geleverd.”

Southampton won dit seizoen slechts twee van de tien wedstrijden. De afgelopen vijf wedstrijden gingen verloren, waardoor de club is afgezakt naar de achttiende plaats op de ranglijst. “Het was verschrikkelijk om te zien”, aldus de trainer, die het stadion tijdens de wedstrijd steeds verder leeg zag lopen. “Iedereen die is gebleven is een échte fan van deze club. Leicester was op ieder onderdeel van het spel beter dan wij. Dit is niet de manier waarop ik mijn team wil zien spelen. We moeten onze kop omhoog houden en dat is mijn taak voor de komende dagen.”

De coach heeft begrip voor de supporters die huiswaarts keerden. “Ik heb tegen de spelers gezegd dat we tot aan de laatste minuut door moesten gaan, maar ik kan begrijpen dat fans weg gingen. We zullen er alles aan moeten doen om dit recht te trekken”, aldus Hasenhüttl, die niet wilde laten weten wat hij zijn spelers heeft gezegd na afloop van de ontluisterende nederlaag. “Dat ga ik hier niet zeggen voor de camera. Dat houden we in de kleedkamer.”