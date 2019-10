‘Ryan Gravenberch? Erik ten Hag kennende gaat hij dat nooit doen’

Komende zondag staat de Klassieker tussen Ajax en Feyenoord op het programma. Valentijn Driessen verwacht dat de Amsterdammers weinig moeite zullen hebben met de ploeg van Jaap Stam, mede omdat de Rotterdammers momenteel slecht voetbal op de mat leggen. "Feyenoord moet hopen dat Ajax 3-0 prima vindt", zegt Driessen op de site van De Telegraaf.

De chef sport van de krant stelt dat Stam niet te benijden valt, aangezien er weinig kwaliteit aanwezig is in de selectie van Feyenoord. "We kunnen Feyenoord langs de meetlat leggen. Noem één Feyenoorder die in de selectie van Ajax zou kunnen zitten? Dan kom je aan Steven Berghuis en Nicolai Jörgensen. Dan houdt het denk ik wel op."

Driessen is benieuwd hoe Ajax en trainer Erik ten Hag reageren op de 0-1 nederlaag tegen Chelsea in de Champions League. "Dat hebben ze dit jaar nog niet meegemaakt, zowel de spelers als Ten Hag niet", zegt de journalist, die niet verwacht dat de coach van Ajax een eigen opgeleide talent uit de jeugd, zoals Ryan Gravenberch, een basisplaats gunt tegen Feyenoord.

"Gravenberch? Dat gaat hij nooit doen. Natuurlijk kan het tegen Feyenoord. Je kan er rustig een jeugdspeler opzetten, maar Ten Hag kennende gaat hij dat niet doen. Hij neemt zelfs geen jeugdspelers mee voor de wedstrijd tegen Chelsea. Hij mag dan zeven man op de bank zetten, maar er zit geen enkele jeugdspeler bij op de bank. Ja, Noussair Mazraoui, maar die heeft vorig jaar alles al meegemaakt."