Erik ten Hag kiest voor twee nieuwe namen bij Ajax vanavond

Ajax begint woensdagavond zonder grote verrassingen aan de Champions League-wedstrijd tegen Chelsea. Trainer Erik ten Hag kiest in het derde groepsduel van de Amsterdammers voor de gebruikelijke Europese opstelling, met Edson Álvarez en Lisandro Martínez op het middenveld en Dusan Tadic als valse spits. Ten opzichte van de competitiewedstrijd van afgelopen weekeinde tegen RKC Waalwijk (1-2 zege) ontbreken Noussair Mazraoui en Klaas-Jan Huntelaar in de basiself.

Mazraoui en Huntelaar konden afgelopen zaterdag tegen RKC beiden nog rekenen op een basisplaats. Mazraoui speelde als linkervleugelverdediger omdat Nicolás Tagliafico geschorst was, terwijl Huntelaar voorin begon, omdat Ten Hag op het middenveld koos voor zowel Quincy Promes als Donny van de Beek. Promes speelt vanavond echter weer op de flank, waardoor Tadic doorschuift naar het centrum en Huntelaar genoegen moet nemen met een reserverol.

Van de Beek komt weer als nummer tien te spelen, met Álvarez en Martínez in de rug gesteund. Verder is het de bekende Europese opstelling van Ajax. Het elftal van Ten Hag won zijn eerste twee groepswedstrijden van respectievelijk Lille OSC (3-0) en Valencia (0-3) en kan vanavond met een nieuwe driepunter een grote stap zetten richting de knock-outfase. Chelsea staat na twee groepsduels op drie punten, vergaard in de laatste wedstrijd tegen Lille (1-2).

Opstelling Ajax: Onana; Dest, Veltman, Blind, Tagliafico; Martínez, Álvarez, Van de Beek; Ziyech, Tadic, Promes