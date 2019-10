Ajax treft alom geprezen oude bekende: ‘Compliment voor Eredivisie’

Niet iedere door Chelsea verhuurde speler is succesvol bij Vitesse, maar dat kan niet worden gezegd over Mason Mount. De middenvelder maakte in het seizoen 2017/18 veel indruk in Arnhem en via Derby County is Mount inmiddels teruggekeerd bij the Blues, waar hij al het hele seizoen tot de uitblinkers behoort. Bondscoach Gareth Southgate riep hem zelfs al op voor het nationale elftal van Engeland.

Oud-speler Eddie Newton was er al snel van overtuigd dat Mount de potentie had om door te breken bij Chelsea. "Bij Vitesse moest hij zijn belofte nog inlossen, maar wij kenden zijn kwaliteiten", zo zegt hij in gesprek met de Gelderlander. Newton, die samen met voormalig Chelsea-spelers Paulo Ferreira en Tore André Flo verantwoordelijk was voor de begeleiding van Mount bij Vitesse, zag de middenvelder onder meer negen doelpunten maken op Nederlandse bodem. "Al was dit pas de start", aldus de assistent van manager Frank Lampard.

Toenmalig technisch directeur Marc van Hintum had Mount graag voor Vitesse behouden, terwijl hij daarnaast probeerde om Tammy Abraham op huurbasis over te nemen van Chelsea. Beide pogingen mislukten echter. "We hebben alles op alles gezet voor hem (Mount, red.), maar er zijn in de wereld slechts enkele spelers van die leeftijd met zoveel klasse."

Van Hintum had net als Newton al snel door dat Mount over veel kwaliteiten beschikt en de voormalige Vitesse-bestuurder is er dan ook heel blij mee dat de jeugdexponent van Chelsea is uitgegroeid tot international van Engeland. "Waanzinnig natuurlijk. Bij Vitesse speelde hij zich al in de kijker. Dat is ook een compliment aan de Eredivisie." Mount staat met Chelsea woensdagavond tegenover Ajax in de groepsfase van de Champions League.