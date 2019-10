Ten Hag: ‘Dat is een van de oorzaken dat hij niet zo goed begon’

Ajax gaat momenteel met een voorsprong van drie punten op achtervolgers PSV en Vitesse aan kop in de Eredivisie, terwijl in de Champions League de eerste twee wedstrijden ook werden gewonnen van Lille OSC en Valencia. Ondanks deze goede resultaten klinkt er wel regelmatig kritiek op het spel van de Amsterdammers, zo merkt ook trainer Erik ten Hag. De oefenmeester is van mening dat de drukke speelkalender van Ajax hier een grote rol in speelt.

“Ik durf te zeggen dat geen club in Europa zo'n programma heeft gehad als wij”, steekt hij van wal in gesprek met Voetbal International. Ajax kwam vorig seizoen ver in Europa, terwijl veel spelers afgelopen zomer nog interlandverplichtingen hadden en daardoor minder rust kregen dan gewenst. “De FIFA-kalender is overvol en de belasting is zeker bij de spelers van Ajax terechtgekomen. David Neres is daarvan misschien wel het beste voorbeeld, hij stroomde in de voorbereiding pas één week voor de competitiestart in. Dat is een van de oorzaken waarom hij dit seizoen niet zo goed begon als dat hij zou kunnen.”

Ten Hag: 'Geloof erin dat we opnieuw succesvol kunnen zijn'

Naast de vele wedstrijden wijst Ten Hag ook op automatismen die nog moeten worden ingeslepen. Ajax trok afgelopen zomer flink de portemonnee voor onder meer Quincy Promes, Edson Álvarez, Razvan Marin en Lisandro Martínez. “Maar goede nieuwe spelers zijn niet direct een team. We willen allemaal snel, maar het is echt een proces en er wordt vakmanschap gevraagd. Je draait niet zomaar aan wat knopjes en het is klaar. Het is een samenspel tussen spelers en staf dat heel nauw luistert.”

Martínez en Álvarez werden in eerste instantie gehaald voor de verdediging, maar de Mexicaan en de Argentijn staan dit seizoen in belangrijke wedstrijden doorgaans samen op het middenveld. Hun veelzijdigheid biedt Ten Hag de mogelijkheid om te variëren in zijn opstelling: “De ene keer hebben we een type als Álvarez nodig op het middenveld en een andere keer kan Donny van de Beek er spelen als meer dynamische voetballer. Dan zou Álvarez centraal in de verdediging kunnen spelen. De spelers moeten daarin flexibel zijn.”