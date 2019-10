‘Zlatan Ibrahimovic is een wens van mij, maar ik heb er geen invloed op’

Zlatan Ibrahimovic ziet wel wat in een overgang naar Napoli en de belangstelling lijkt wederzijds te zijn. Voorzitter Aurelio De Laurentiis is een bewonderaar van de aanvaller van Los Angeles Galaxy, al weet de preses ook heel goed dat de eventuele komst van Ibrahimovic afhankelijk is van de speler zelf. Het contract van de routinier in de Major League Soccer loopt in december af en een nieuwe werkgever is nog niet gevonden.

"Boven alles is hij een vriend", benadrukt De Laurentiis in een interview met TV Luna. "Ik ken hem niet als voetballer, maar wel als mens. We zaten in hetzelfde hotel in Los Angeles en hebben toen een aantal buitengewone dagen met elkaar doorgebracht. Ik nodigde hem uit voor een diner met zijn vrouw en zijn erg beleefde kinderen. Het was een geweldige avond."

"Tussen de voetballer en de mens Ibrahimovic zit een groot verschil", aldus de voorzitter van de nummer vier in de Serie A. "Hij is meer een wens van mij dan een suggestie, maar het is afhankelijk van wat hij van plan is, daar heb ik geen invloed op. Alles heeft zijn eigen logica. De geruchten gaan echter al een paar maanden." Ibrahimovic speelde eerder in Italië voor Juventus, AC Milan en Internazionale.

De inmiddels 38-jarige aanvaller uit Zweden gaf onlangs tegenover La Gazzetta dello Sport te kennen dat hij een zwak heeft voor Napoli, terwijl ook Internazionale en Bologna tot zijn favorieten behoren. Een documentaire over Diego Maradona heeft zijn gevoel voor Napoli alleen maar versterkt. "Als ik zie hoeveel liefde de stad voor hem had, krijg ik het gevoel dat ik dat graag zou ervaren bij Napoli. Het zou fantastisch zijn om te kopiëren wat Diego daar heeft gedaan. Ik zeg niet dat ik daarheen ga, want er komen veel aspecten kijken bij een besluit. Met mij in de ploeg zou het San Paolo iedere zondag vol zitten. En Carlo Ancelotti (trainer van Napoli, red.) zit er ook, een van de grootsten."