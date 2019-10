Wim Kieft en Johan Derksen kraken tal van kritische noten over Matthijs de Ligt

Matthijs de Ligt vertelde dinsdagavond voor de camera van Veronica tevreden te zijn over zijn spel voor Juventus in het Champions League-duel met Lokomotiv Moskou (2-1), maar Wim Kieft en Johan Derksen vonden de Nederlandse verdediger niet overtuigen. De twee analisten zijn bij hetzelfde televisiestation behoorlijke kritisch op het optreden va De Ligt.

"Ik vond hem niet heel overtuigend", begint Kieft zijn analyse over de stopper van Juventus. "Hij probeerde veel druk naar voren te zetten en dan zat hij er wel eens naast. Dan denk ik: waarom moet je als centrale verdediger helemaal daar druk gaan zetten? Waarom kan een middenvelder of een back dat niet doen? Hij was niet heel zeker. Het is ook niet zo dat hij echt super getest is. Het past wel een beetje in het moment waarin hij zit."

De Ligt ging bij de openingstreffer van Lokomotiv Moskou onder een uittrap van de doelman door, maar rekende zichzelf dat niet aan. Verder werd de voormalig Ajacied in defensief opzicht amper getest en wist hij het verschil niet te maken in de opbouw, vindt Derksen. "Hij neemt geen risico in zijn passing. Hij verstuurt alleen maar breedtepassjes en laat een ander maar de risicovolle pass geven. Hij is zichzelf niet."

Presentatrice Hélène Hendriks vraagt zich af of De Ligt wellicht lijdt onder het feit dat hij bij Juventus als linker centrale verdediger speelt; bij Ajax was hij vaak de rechter man in de defensie. "Ik kan me niet voorstellen dat dat uitmaakt", reageert Kieft. "Als je heel slecht in je vel zit, zoals hij, zou het misschien zo kunnen zijn dat je een beetje zoekende bent. Ik was zelf geen verdediger, maar in principe blijft het verdedigen op zich hetzelfde. Het gaat om goed positie kiezen en kiezen of je een duel wel of niet aan moet gaan." Derksen: "Hij is nog niet de baas op het veld, zoals bij Ajax. Bij Ajax wist je dat hij het duel zou winnen als hij het aanging. Hij straalde dat ook. Hier is het half, of net niet. Het heeft te maken met vorm, maar dat komt wel weer terug", voorspelt de ervaren analist.