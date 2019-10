‘Totale ramp’ verleidt Bayern München niet tot winterse paniekaankoop

Niklas Süle scheurde zaterdag tegen FC Augsburg (2-2) de voorste kruisband van zijn linkerknie en de centrumverdediger van Bayern München is in het slechtste geval de rest van het seizoen uitgeschakeld. Voorzitter Uli Hoeness gaat nog verder door te stellen dat Süle nu al een streep kan zetten door deelname met Duitsland aan het EK van volgend jaar.

"Het is een totale ramp, echt een drama", verklaart Hoeness aan BILD in aanloop naar het Champions League-duel van Bayern met Olympiacos van dinsdagavond. "Niklas moet zich richten op volgend seizoen, daar moeten we hem allemaal bij helpen. Hij kan het EK vergeten. Het seizoen is over voor hem." Süle moet op korte termijn geopereerd worden, waarna de mandekker begint aan een maandenlange revalidatie.

Hoeness denkt niet dat het voor Bayern nodig is om een vervanger te halen en technisch directeur Hasan Salihamidzic deelt die mening. "We hebben heel veel opties in het centrum van onze defensie", verwijst de bestuurder naar de aanwezigheid van onder meer Jérôme Boateng, Benjamin Pavard, Lucas Hernández en Javi Martínez. "Bayern laat zoals altijd alle opties open. De selectie biedt voldoende mogelijkheden, dus daar zijn geen zorgen over."

Bayern verloor onlangs met 1-2 van TSG Hoffenheim en speelde zaterdag gelijk tegen Augsburg, maar Salihamidzic wil niets weten van een crisis bij der Rekordmeister. "Dat slaat nergens op. We speelden fantastisch tegen Tottenham Hotspur (2-7 overwinning, red.). In de Bundesliga gaat het even iets minder. Maar we dwingen nog steeds kansen af, dus is er geen reden tot zorg. We kunnen op sommige punten progressie boeken maar het positieve is dat we wel goed spel op de mat leggen." Bayern, met zes punten uit de eerste twee Champions League-duels, kan bij winst op Olympiacos een flinke stap zetten richting de achtste finale.