Engeland smult van analyse José Mourinho over ‘gefrustreerde’ Jürgen Klopp

Liverpool liet zondag op bezoek bij Manchester United voor het eerst dit seizoen punten liggen in de Premier League (1-1). The Reds speelden een matige wedstrijd op Old Trafford en hadden overduidelijk moeite met het verdedigende spel van de thuisploeg. Manager Jürgen Klopp is na afloop niet ontevreden met het punt en sneert tussen de regels door naar de defensieve spelopvatting van Manchester United, zo wordt algeheel aangenomen in Engeland.

"Sinds ik in Engeland ben, heeft Manchester United zich vrijwel iedere keer zo opgesteld. Deze wedstrijd werd door veel mensen groot gemaakt, maar er heeft maar één ploeg geprobeerd er een echte wedstrijd van te maken. De andere ploeg heeft alleen maar willen verdedigen. We hebben de wedstrijd niet verloren, het is gewoon een punt", wordt Klopp na afloop geciteerd door diverse Engelse media. Klopp is sinds oktober 2015 actief als trainer van Liverpool en wist sindsdien nog nooit te winnen op bezoek bij Manchester United.

José Mourinho analyseerde de wedstrijd tussen Manchester United en Liverpool namens Sky Sports en toonde zich niet onder de indruk van de reactie van Klopp. "Hij heeft niet genoten van het menu dat hem werd op geserveerd. Hij houdt van vlees en kreeg vis: natuurlijk is hij niet blij", vertelde de trainer in ruste, die zelf tussen 2016 en 2018 de scepter zwaaide bij Manchester United.

Volgens Mourinho had zijn voormalige werkgever een uitstekend strijdplan tegen Liverpool. "Met al zijn beperkingen speelde United een ander soort wedstrijd. Ze stonden altijd compact", vervolgde de Portugees. "Wat er vandaag aan schortte bij Liverpool? De kwaliteit van het elftal tegen een ploeg die zich ingraaft. Daar hebben ze soms problemen mee. Klopp is overduidelijk een beetje gefrustreerd. Liverpool is een fantastische ploeg, maar op Old Trafford, voor Liverpool een speciale plek, hebben ze onder Klopp nog nooit gewonnen."