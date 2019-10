Jaap Stam: ‘Hij brengt op dit moment niet wat we van hem verwachten’

Feyenoord nam Liam Kelly afgelopen zomer over van het Engelse Reading. Trainer Jaap Stam kende de Ierse middenvelder nog van hun gezamenlijke periode bij the Royals en haalde hem daarom naar Rotterdam-Zuid. Kelly speelde tot dusver twee officiële wedstrijden voor Feyenoord en Stam verklaart in gesprek met de NOS waarom hij niet in aanmerking komt voor een plek in zijn elftal.

“Laat ik zeggen dat het tromgeroffel over hem werd gemaakt door de pers. Dat hoort bij jullie vak”, stelt Stam. Kelly heeft bij Feyenoord zijn handtekening gezet onder een contract tot medio 2022. “Maar Liam is gekomen voor de breedte van de selectie. Ook omdat wij afgelopen zomer moesten kijken wat we konden halen met weinig geld. Dan is Liam een speler die op de lange termijn leuke dingen kan gaan doen bij Feyenoord.”

“Als ik denk: brengt hij op dit moment dat wat ik van hem ken vanuit Engeland? Dan zeg ik op dit moment: nee. En dat heb ik ook met hem besproken”, gaat de oefenmeester verder. De door Reading opgeleide middenvelder speelde totaal 94 officiële wedstrijden voor the Royals. “Hij kan veel beter en moet weer aan de bak om dat te gaan brengen. Als hij dat niet doet, komt hij dus ook niet in beeld om te gaan spelen op dit moment.”

Op het middenveld kiest Stam doorgaans uit Leroy Fer, Orkun Kökcü, Jens Toornstra en Renato Tapia. Over de plaats van Kelly in de pikorde is de trainer van de Rotterdammers duidelijk. “Op dit moment is een basisplaats niet aan de orde, omdat hij niet brengt wat we van hem verwachten. Hij komt bijvoorbeeld nog niet aan het niveau van een Fer.”