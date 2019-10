Bayern incasseert gelijkmaker in blessuretijd; Weghorst redt punt in topper

Bayern München is zaterdagmiddag op de valreep tegen puntverlies aangelopen. Der Rekordmeister leek de nieuwe koploper van de Bundesliga te gaan worden, maar incasseerde drie minuten in de blessuretijd tegen FC Augsburg toch nog de gelijkmaker van Alfred Finnbogason. Bayern blijft daardoor de nummer drie, achter koploper Borussia Mönchengladbach en nummer twee VfL Wolfsburg. Die Wölfe hielden zelf door toedoen van Wout Weghorst een punt over aan de topper tegen nummer vier RB Leipzig.

FC Augsburg - Bayern München 2-2

Bayern maakte een dramatische openingsfase door met een doelpunt tegen na 28 seconden en een op het oog vervelende blessure bij een dragende kracht. Nadat Marco Richter Augsburg al snel op voorsprong had gezet, moest Niklas Süle zich na dik tien minuten spelen namelijk laten vervangen vanwege een probleem aan zijn knie. Lang lieten de bezoekers zich hier echter niet door van de wijs brengen, want twee minuten na het uitvallen van Süle stond het alweer gelijk toen Robert Lewandowski een voorzet van Serge Gnabry tegen de touwen wist te koppen. De Pool evenaarde met zijn doelpunt overigens het record van Pierre-Emerick Aubameyang, die hiervoor als enige in alle eerste acht duels van een seizoen wist te scoren.

Bayern nam daarna langzaam het initiatief in handen, al kreeg Richter voor rust nog de kans om zijn tweede van de middag te maken. In tegenstelling tot de eerste helft, begonnen de bezoekers vervolgens wel goed aan de tweede helft. Gnabry trok vier minuten na de hervatting van de wedstrijd namelijk met de bal aan de voeten naar binnen en haalde vervolgens van net buiten de zestien doeltreffend uit. Dat doelpunt leek lange tijd genoeg voor de overwinning, maar een intikkertje van Finnbogason in de blessuretijd zorgde toch nog voor een domper.

RB Leipzig - VfL Wolfsburg 1-1

Met Jeffrey Bruma en Weghorst verschenen er twee Nederlanders aan de aftrap in Leipzig en laatstgenoemde kreeg in de eerste helft de beste kans namens de bezoekers. Na iets meer dan een halfuur spelen sprong de spits het hoogst bij een corner, maar zijn kopbal ging rakelings over het doel van Peter Gulasci. Vijf minuten later kreeg Timo Werner aan de overkant eveneens een goede mogelijkheid en ook hij mikte de bal over de lat. In de tweede helft greep Leipzig vervolgens het initiatief toen het na een knappe rush van Werner op voorsprong kwam en daarmee ook de overwinning leek te pakken. Dat was echter buiten Weghorst gerekend, die, nadat Leipzig eerst nog een aanval wist af te slaan, op aangeven van William de gelijkmaker binnen kon prikken.

Union Berlin - SC Freiburg 2-0

Union kon zich geen betere start van de middag wensen, aangezien de dankzij een raket van een meter of twintig van Marius Bülter in de eerste minuut al raak was. De promovendus bleef daarna op jacht naar doelpunten en Marcus Ingvartsen trof na tien minuten spelen de paal met een bekeken schot. Via Sebastian Andersson leek het daarop binnen het halve uur wel 2-0 te worden, maar zijn doelpunt werd afgekeurd vanwege een vermeende overtreding. In de tweede helft bleef Union de bovenliggende partij en Ingvartsen kon vijf minuten voor het einde met opnieuw een fraaie uithaal van ongeveer twintig meter een einde aan alle twijfels maken.

Werder Bremen - Hertha BSC 1-1

Het team van Florian Kohfeldt, die Davy Klaassen in de basis liet beginnen, ging verdiend aan de leiding toen het rustsignaal klonk, al had een ruimere voorsprong voor de thuisploeg niet misstaan. Een enkel doelpunt van Josh Sargent in de zevende minuut zorgde voor het klassenverschil in de eerste helft. Hertha, met Karim Rekik en Javairo Dilrosun in de basis, had ook enkele mogelijkheden, maar van grote kansen was geen sprake. Het was Dodi Lukebakio, die in de 56e minuut voor Dilrosun was ingevallen, die twintig minuten voor tijd de eindstand bepaalde. De aanvaller ontdeed zich van Sargent, Theodor Gebre Selassie en Milos Veljkovic en schoot de bal in de verre hoek. Het is voor Werder de derde remise op rij én het vierde opeenvolgende duel zonder zege.

Fortuna Düsseldorf - FSV Mainz 05 1-0

In de eerste helft hielden de teams elkaar in evenwicht en dat was een juiste weerspiegeling van de verhoudingen. Mainz, met Jeremiah St. Juste en Jean-Paul Boëtius in de basis, startte beter, maar naarmate de eerste helft vorderde kwam de thuisploeg beter in het duel. Domper voor de visitanten was de tweede gele kaart voor Edimilson Fernandes seconden voor het rustsignaal wegens een te hoog been jegens Matthias Zimmermann. Het team van Friedhelm Funkel profiteerde na rust van de overtalsituatie, al viel de winnende treffer pas acht minuten voor het einde. Na een goede voorzet van Niko Giesselmann was Rouwen Hennings sterker in de lucht dan Moussa Niakhaté en kopte hij van dichtbij het leer tegen de touwen: 1-0.