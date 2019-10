‘Teken aan de wand’ bij Barcelona zorgt voor veel speculatie in Spanje

Antoine Griezmann ruilde afgelopen zomer Atlético Madrid met veel bombarie in voor Barcelona. De Catalaanse grootmacht betaalde 120 miljoen euro aan los Colchoneros, die met veel woede afscheid namen van de 28-jarige spits. Barcelona tastte diep in de buidel voor de topschutter, maar tot op heden kan hij niet echt overtuigen. De Spaanse media en de fans van Barcelona zijn benieuwd of Griezmann nog wel zijn draai én zijn juiste positie weet te vinden in het Camp Nou. "Of ik beter op links of op rechts speel? Goede vraag..."

Door Tim Siekman

Griezmann stond al jarenlang op het lijstje van Barcelona toen de Spaans kampioen afgelopen zomer besloot toe te slaan. Medio 2018 werd de aanvaller ook al hevig gelinkt aan een transfer naar Catalonië, maar toen liet de aanvaller middels de documentaire La Décision weten dat hij trouw bleef aan Atlético. De wijze waarop Griezmann uiteindelijk een overstap afwees, schoot bij veel supporters van Barcelona in het verkeerde keelgat. Griezmann besefte deze zomer dat hij wat goed te maken had. "Als ik sorry moet zeggen, zal ik dat op het veld doen."

Tot op heden kan de international de hoge verwachtingen echter niet waarmaken. Na negen wedstrijden staat de teller van Griezmann op slechts drie doelpunten en twee assists, matige cijfers die duiden op een minimale impact van de Fransman bij Barcelona. Het scenario waar voorafgaand aan de veelbesproken transfer werd gevreesd, is volgens critici nu al werkelijkheid geworden: waar Griezmann in Madrid de grote man was waar alles om draaide, speelt de aanvaller bij Barcelona een bijrol, in de schaduw van onder anderen Lionel Messi. Dat Griezmann op 6 oktober bij de zege op Sevilla (4-0) geen basisplaats had en geen minuut in actie kwam, was volgens velen een teken aan de wand.

'Griezmann kan niet integreren'

De zondag voor de interlandperiode moest Griezmann bij de wedstrijd tegen Sevilla toekijken hoe Messi, Luis Suárez en Ousmane Dembélé het aanvalstrio vormden. Luuk de Jong en consorten bogen al snel het hoofd door een drietal goals in de eerste helft van Suárez, Arturo Vidal en Dembélé, waarna Messi na de thee het slotakkoord verzorgde. Een klinkende zege dus tegen een sterke tegenstander zonder inbreng van Griezmann, die negentig minuten op de bank zat. Spaanse media stelden dat de aanval van Barcelona 'natuurlijker' oogde zonder de aanwezigheid van Griezmann.

Dembélé maakte met zijn invalbeurt in de Champions League tegen Internazionale (2-1 winst) ook al meer indruk dan basisspeler Griezmann, waardoor de vraag opdoemt of er wel plek is voor laatstgenoemde Fransman in de basisopstelling van Barcelona. De ploeg zou dynamischer spelen zonder de buitenspeler annex spits, die binnen de lijnen nog geen klik lijkt te hebben met de rest van het team. De aanvaller speelde bij Atlético centraal, waarbij zijn medespelers in dienst speelden van de goaltjesdief. Bij Barcelona is Griezmann, zoals verwacht, slechts een van de actoren achter sterspeler Messi.

Griezmann heeft dit seizoen vaak vanaf links gespeeld, een positie die hij vooral kent van zijn tijd bij Real Sociedad, dat hij in 2014 verliet voor Atlético. Messi is een zekerheid op rechts, terwijl Suárez ook nog veel vertrouwen geniet als centrumspits. Op links heeft Griezmann te maken met de rasechte buitenspeler Dembélé, terwijl ook onder anderen Ansu Fati en Carles Pérez op de deur kloppen. "Ik ben pas net bij Barcelona en ook nog eens op een andere positie", aldus Griezmann. "Ik moet mijn speelwijze, mijn loopacties en bewegingen, veranderen. Ik moet een verandering teweegbrengen en mijn spel op de vleugel verbeteren. Zowel ik als mijn teamgenoten doen onze uiterste best hiervoor."

Relatie met Messi

Media speculeren dat de connectie met Messi vooralsnog ontbreekt. De Argentijn, die in het begin van het seizoen kampte met blessureleed en zodoende niet speelde, geldt al jarenlang als dé spil van Barcelona. Achter de schermen zou de wereldster zelfs tegen de komst van Griezmann hebben gestemd, maar Messi ontkrachtte dit gerucht stellig bij RAC1. "Het is een leugen dat ik hem niet hier wilde hebben. In het eerste jaar dat hij wilde komen, kan ik me herinneren dat ik gezegd heb dat hij een van de beste spelers ter wereld is en de besten zijn altijd welkom in het winnende project dat we hier uit proberen te voeren."

Lionel Messi: 'Wij zijn Barcelona en wij willen alle titels winnen'

"Griezmann is een van de besten en ik heb nooit problemen gehad met zijn komst, integendeel zelfs", benadrukte Messi, die erkende dat zijn teamgenoot moet wennen. "Vanwege de ideeën over voetbal die bij Barcelona heersen, is het niet makkelijk om hiernaartoe te komen. Van buitenaf lijkt het misschien makkelijk, maar dat is niet zo voor iemand die de filosofie niet kent, die hier niet van jongs af aan speelt, die de methoden niet kent. Als je van buitenaf komt, hoe goed je ook bent, is het iets compleet anders en dat maakt het erg moeilijk. Hij is gewend om te spelen in een compleet andere stijl dan we hier doen, maar ik weet zeker dat hij het onder de knie zal krijgen. Daar zijn geen twijfels over mogelijk, hij is een speler met enorm veel kwaliteiten."

Griezmann gaf onlangs aan dat hij weinig gesprekken voerde met Messi, aangezien ze allebei stil van aard zijn. Het duo had nog geen klik, maar van een slechte band was ook geen sprake, zo benadrukte de 28-jarige aanvaller zelf. "Er is geen probleem met Griezmann. Er is een goede band met iedereen", zo werd Messi op zijn beurt geciteerd door diverse media. "Als er niet wordt gevoetbald, wordt er een hoop onzin gecreëerd." Daarnaast moest Messi wel toegeven dat hij deze transferzomer hoopte op een hereniging met Neymar, die ongelukkig zou zijn bij Paris Saint-Germain. Zijn wens om de terugkeer van zijn ex-ploeggenoot had echter niets te maken met de relatie met Griezmann, aldus Messi.

Speeltijd lonkt toch

Dat Griezmann tegen Sevilla voor het eerst dit LaLiga-seizoen moest toekijken, lijkt voorlopig een eenmalig gebeurtenis te worden. In de slotfase van het genoemde duel kreeg Dembélé een rode kaart voorgeschoteld vanwege commentaar op de leiding. Arbiter Antonio Mateu Lahoz besloot de ingevallen en debuterende Ronald Araújo van het veld te sturen nadat de stopper de doorgebroken Javier Chicharito Hernández onderuit had gehaald. Dembélé gaf commentaar op de scheidsrechter met de woorden dat de leidsman 'heel erg slecht' was, met uitsluitsel tot gevolg.

Frappant moment met Luis Suárez in minuut 78 maakt tongen los in Spanje

Lees hier ons eerdere verhaal over Luis Suárez, die vorige maand werd uitgefloten door het thuispubliek in het Camp Nou. Lees artikel

Dembélé is voor twee competitiewedstrijden geschorst, waardoor Griezmann op minuten mag rekenen de komende tijd. Bovendien wacht een druk programma voor Barcelona, waardoor de spits vanwege een mogelijk roulatiesysteem sowieso veel speeltijd lijkt te krijgen. Trainer Ernesto Valverde heeft Griezmann tot op heden altijd ondersteund. De coach van de Catalanen heeft zijn nieuwe pupil dit seizoen op verschillende plekken geposteerd, maar nergens lijkt de aanvaller optimaal te kunnen renderen. Valverde blijft echter het volste vertrouwen houden, zo geeft hij aan.

Op de vraag voorafgaand aan het gewonnen Champions League-duel met Internazionale (2-1) begin oktober waar Griezmann het beste tot zijn recht komt, antwoordde Valverde met een knipoog. "In de aanval", lachte de trainer. "Hij ziet er goed uit vanaf links, daar kan hij spelen. Ik vind het geen gek idee om hem vanaf links te laten spelen, maar hij kan ook centraal", aldus Valverde, die daarna gekscherend aangaf dat Griezmann waarschijnlijk niet op de gebruikelijke plek van Messi terecht gaat komen. "Op rechts? Tja... Daar moet ik nog even over nadenken."