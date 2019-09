Frappant moment met Luis Suárez in minuut 78 maakt tongen los in Spanje

In de moeizame wedstrijd tegen Villarreal afgelopen dinsdag kon Luis Suárez weinig klaarspelen. De 32-jarige spits maakte niet voor het eerst dit seizoen een povere indruk, waardoor een wissel in minuut 78 een logisch gevolg was. Toen de intrede van Ansu Fati aanstaande was, deed zich een opmerkelijk tafereel voor in het Camp Nou. Naast geklap voor de Uruguayaan volgde er voor het eerst ook gefluit van een deel van de fanschare van Barcelona voor de routinier. Suárez begint wel vaker slecht aan het seizoen, maar dit keer lijkt de maat vol bij de morrende aanhang.

Door Tim Siekman

Sinds zijn komst naar de Catalaanse grootmacht in de zomer van 2014 is Suárez uitgegroeid tot een van de meest scorende spelers van Barcelona aller tijden. Momenteel staat de voormalig aanvaller van FC Groningen, Ajax en Liverpool met 179 goals op de vijfde plek in de all-time topscorerslijst, na Josep Samitier (184), László Kubala (194), César Rodríguez (232) en Lionel Messi (603). Hoewel Suárez ieder jaar een puik moyenne weet af te leveren, is de seizoenstart van de spits altijd moeizaam. Vrijwel ieder seizoen vragen de supporters van Barcelona zich af of Suárez de magie nog wel heeft.

In het seizoen 2015/16 maakte de aanvalsleider vier doelpunten in de eerste zes wedstrijden. Een prima score, maar pas daarna raakte Suárez echt op stoom. Aan het eind van het jaar stond hij op 59 doelpunten in alle competities, terwijl hij ook nog eens 24 assists had geproduceerd. In 2017/18 een soortgelijke ontwikkeling: drie doelpunten in de eerste elf duels, maar daarna dertien goals in de daaropvolgende negen wedstrijden. Afgelopen seizoen: drie doelpunten in de eerste acht duels. Toen kwam El Clásico. Barcelona vernederde Real Madrid met 5-1: hattrick Suárez.

Onvrede neemt toe

Na veel momenten van euforie zien veel fans van Barcelona steeds meer de nadelen van de aanwezigheid van Suárez. Zo wordt er steevast gewezen naar het gebrek aan productiviteit in de Champions League. De 111-voudig international weet, afgezien van zijn eerste twee seizoenen in Catalonië, nooit op dreef te raken in het miljardenbal. De laatste twee voetbaljaargangen waren zijn minste, met slechts twee doelpunten in twintig wedstrijden. Veel supporters begrijpen niet dat Suárez, ondanks zijn zogenaamde neerwaartse spiraal, zoveel krediet blijft houden.

Ansu Fati gets a hug from Suarez as the crowd whistles and cheers to see the future of ??. There is a metaphor here. pic.twitter.com/BsILDTeJXW — Fantasy Mang (@FantasyMang) 25 september 2019

Menig Spaans medium speculeert dat de vriendschap tussen Suárez en sterspeler Lionel Messi een belangrijke rol speelt. De twee Zuid-Amerikanen zijn in de loop der jaren ware kompanen geworden, zowel binnen als buiten het veld. Messi zou als clublegende achter de schermen veel invloed uitoefenen, hoewel iedereen van de club, inclusief de Argentijn zelf, dit altijd heeft ontkend. Desalniettemin kan een ontevreden Messi indirect een slecht Barcelona opleveren, zo luidt de redenering, waardoor het vasthouden aan Suárez erger leed kan worden voorkomen.

Daarnaast denkt een deel van de aanhang nog altijd terug aan de slecht getimede operatie van vorig seizoen. Suárez ging onder het mes om een blessure te verhelpen en miste zodoende het seizoenslot, inclusief de verloren finale van de Copa del Rey tegen Valencia (1-2). In Catalonië heerst het gevoel dat de operatie op een zeer ongunstig moment heeft plaatsgevonden en dat Suárez de nationale ploeg van Uruguay boven Barcelona plaatste. De aanvaller kon mede door de operatie afgelopen zomer toch meedoen aan de Copa América, waar Uruguay in de kwartfinale strandde.

'Het Camp Nou straft Suárez'

Het gefluit en gejouw richting Suárez bij de wissel was een wereld van verschil met het applaus dat Fati ten deel viel. De zestienjarige aanvaller is dé sensatie van dit moment, waarbij de aanhang van Barcelona hun nieuwe groeibriljant al volledig in de armen heeft gesloten. Met onder anderen Fati, Messi, Antoine Griezmann en Ousmane Dembélé groeit de tendens dat de op leeftijd geraakte Suárez overbodig begint te worden. Spaanse media concluderen dat de Uruguayaan zijn beste tijd heeft gehad en zien het duel met Villarreal als treffend voorbeeld.

?????? Leo Messi pic.twitter.com/1hLrzVTftj — Luis Suarez (@LuisSuarez9) 30 juli 2019

'Het Camp Nou straft Suárez', kopte Mundo Deportivo na de wedstrijd van dinsdag. De Catalaanse krant sprak van een 'grijs optreden'. 'Naarmate de minuten vorderden, raakte het publiek steeds ongeduldiger met zijn spel.' Marca vond Suárez tegen Villarreal 'een ramp' en stelt dat de spits niet meer onaantastbaar is. 'Suárez wordt in januari 33 jaar en er is meer concurrentie dan ooit tevoren in het Camp Nou. De tijd zal het leren of hij in de grote wedstrijden nog van de partij is.' AS vindt het frappant dat een topschutter van zijn kaliber steevast te maken krijgt met negativiteit. De krant wijst onder meer naar de bekende kritiek in de loop der jaren dat Suárez zwaarlijvig zou zijn. 'Het is bijzonder dat hij ieder jaar tegen dezelfde geluiden moet vechten.'

Zaterdag gaat Barcelona op bezoek bij middenmoter Getafe en de kans is groot dat Suárez weer veel minuten gaat maken, ook omdat Messi met een lichte dijbeenblessure waarschijnlijk niet zal spelen. Gerard Piqué en trainer Ernesto Valverde steunen Suárez honderd procent. "Ik heb respect voor de mening van het publiek en dat ze die willen uiten, maar ik wil er niet veel aandacht aan besteden", zei de verdediger van Barcelona. "Luis is een maand eruit geweest met een blessure", voegde Valverde toe. "Het was zwaar om goed terug te komen. We weten wat hij allemaal geeft voor ons. We moeten hem steunen, hij heeft een geweldige staat van dienst bij deze club."