Beschuldiging kwam Arsène Wenger bijna duur te staan: ‘Ik wilde hem slaan’

Clive Allen diende Tottenham Hotspur als speler en als lid van de technische staf. In die laatste functie kreeg de oud-aanvaller geregeld te maken met Arsène Wenger, die meer dan twee decennia als manager verbonden was aan buurman Arsenal. Allen had in 2011 na afloop van de Noord-Londense derby bijna een handgemeen met Wenger, die de Engelsman ooit een 'valsspeler' had genoemd.

De anekdote van Allen is afkomstig uit zijn biografie Up Front, waaruit de Daily Mail citeert. "Ik wilde de hand van Wenger schudden, maar hij liep mij straal voorbij, omdat Arsenal met 2-1 verloren had. Zo zit hij nou eenmaal in elkaar", blikt de ex-trainer van Tottenham terug op het onderlinge treffen in de herfst van 2011. "Ik rende hem achterna en schreeuwde 'Kom op, Arsène, ben je een man of een muis, waarom wil je mij geen hand geven?' Maar hij weigerde gewoon om dat te doen."

Allen geeft toe dat hij toen een soort waas voor zijn ogen kreeg. "Ik verloor mijn zelfbeheersing en begon tegen hem te schreeuwen", aldus de gewezen spits, die overigens ook kort bij Arsenal onder contract stond tijdens zijn actieve loopbaan. "Ik stond op het punt om hem te slaan. 'Alleen maar omdat we een keertje hebben gewonnen', schreeuwde ik. Net toen ik wilde uithalen, bracht reservedoelman Carlo Cudicini redding. Hij sloeg een arm om mijn schouder."

Allen verklaart tevens waarom Wenger hem en toenmalig Tottenham-manager Martin Jol 'valsspelers' noemde. De beschuldiging kwam na de derby tussen beide clubs in 2006 (1-1), toen the Spurs scoorden nadat twee spelers van Arsenal geblesseerd waren geraakt. "'Jullie zijn allemaal valsspelers'", blikt Allen terug op de eerste confrontatie met Wenger dertien jaar geleden "Vanaf dat moment werd het mijn missie om ooit zijn hand te schudden na een gewonnen derby."