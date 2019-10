Alarmbellen rinkelen ook in Nederland: ‘We gaan eerder achteruit dan vooruit’

De voetbalwereld werd deze week wederom opgeschrikt door racistische uitingen, dit keer van fans van Bulgarije aan het adres van spelers van Engeland. Clubs, spelers en voetbalinstituten spraken er schande van, maar harde maatregelen blijven vooralsnog uit. Hubert Rovers, onder meer voorzitter van de Stichting Geef Racisme de Rode Kaart, vraagt zich af of racisme dit keer wel serieus wordt aangepakt.

Onder andere de UEFA verklaarde de racisten de oorlog bij monde van voorzitter Aleksandr Ceferin. Het is echter afwachten of de Europese voetbalbond dit keer wel hard ingrijpt, aldus Rovers, die tevens directeur is van EFDN (European Football for Development Network), een netwerk dat betaald voetbalorganisaties in Europa helpt bij het opzetten van sociaal-maatschappelijke projecten.

Raheem Sterling: 'Mensen voelen zich bedreigd door andere culturen'

"De UEFA heeft ingezet op een breder normen en waarden-programma genaamd Equal Game, met als uitgangspunt dat voetbal voor iedereen toegankelijk moet zijn. Een heel mooie campagne, maar daardoor is het racisme-vraagstuk wel ondergesneeuwd", stelt Rovers in gesprek met de Volkskrant. Rovers hoopt op een veel actievere campagne van onder meer de UEFA tegen racisme. Ook in Nederland is racisme aanwezig, aldus Rovers.

Zo werden Género Zeefuik, Jozy Altidore en Riechedly Bazoer het slachtoffer van racisme, terwijl twee jaar geleden een aantal donkere spelers van PSV bij een duel met VVV-Venlo met oerwoudgeluiden werd bejegend. "We gaan in Nederland eerder achteruit dan vooruit. In fanforums op internet en op sociale media zie je steeds meer racistische uitingen. In het amateurvoetbal neemt het toe. Vooral als stadsclubs tegen dorpsclubs spelen."

Rovers zet zich ook in Nederland in om racisme tegen te gaan met campagnes. "In de Eredivisie, de eerste divisie en het amateurvoetbal. Richting Ajax-fans hoor je nog steeds veel spreekkoren met Joden in een negatieve context. Dan wordt er door sommige voetbalbestuurders gezegd dat het niet gericht is op joden, maar op Ajax, want dat is hun bijnaam. Dat is het goedpraten van antisemitisme. En wat in de top gebeurt, sijpelt door naar beneden."