Jan Boskamp schrikt zich te pletter en hoopt toch op ‘uitzonderlijke klasse’

Jan Boskamp vond het Nederlands elftal allesbehalve imponeren tijdens de gewonnen interlands tegen Noord-Ierland (3-1) en Wit-Rusland (1-2). De oud-trainer erkent dat het spel van de ploeg van bondscoach Ronald Koeman tegenviel. "Als je puur over het voetballen praat, moest ik even een paar keer slikken", zegt Boskamp in gesprek met Veronica Inside.

De analist zag dat Oranje veel moeite had met het spel van zowel Noord-Ierland als Wit-Rusland. "Frenkie de Jong werd steeds opgevangen. Er waren voor de rest helemaal geen ideeën. Daar schrok ik me echt te pletter van. Dan denk ik: was is dit nou?" Boskamp stelt dat er veel talent aankomt bij Oranje, terwijl Mohamed Ihattaren ook nog steeds voor Nederland kan kiezen.

Ronald Koeman: 'Luuk de Jong kan meer forceren dan Wout Weghorst'

Boskamp denkt echter dat de jonge middenvelder van PSV gaat kiezen voor een interlandloopbaan bij Marokko. "Je hoopt dat hij voor Nederland kiest, maar ik geloof niet dat dat gaat gebeuren. Het zou wel fantastisch zijn (als hij voor Oranje kiest, red.). Welke speler dan af moet vallen? Als ik eerlijk moet zijn, dan denk ik dat Steven Berghuis het dan moeilijk krijgt."

"Ihattaren is echt uitzonderlijke klasse, echt fantastisch", vervolgt Boskamp, die verwacht dat Koeman wacht tot na het EK om nieuwe spelers in te passen. "Na het EK gaat hij wel vijf of zes spelers doorselecteren. Hij laat de andere jongens nu niet vallen (voor het EK, red.). Het hangt er ook vanaf welke spelers nog afvallen, zoals met Tonny Vilhena is gebeurd."