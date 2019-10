Boskamp: ‘Die heb ik eruit geflikkerd, toen had ik een groot probleem’

Maurice Steijn begon deze zomer met veel ambitie aan het avontuur bij Al Wahda in de Verenigde Arabische Emiraten, terwijl Jurgen Streppel werd aangesteld door Al Jazira. Beide Nederlandse trainers zijn echter enkele maanden later kort na elkaar ontslagen vanwege de tegenvallende resultaten. Ervaringsdeskundigen Henk ten Cate en Jan Boskamp weten hoe lastig het is om je draai te vinden als trainer in het Midden-Oosten. Het duo komt tevens met advies voor Marcel Keizer, de opvolger van Streppel bij Al Jazira.

Ten Cate, die zelf ook bij Al Jazira werkzaam was en bij Al Wahda werd opgevolgd door Steijn, weet uit ervaring dat je als oefenmeester op een handige manier met alle betrokken partijen om moet gaan. "Je moet die bekende arm-op-de-schouder-tactiek wat vaker toepassen, spelers sneller een compliment maken na een mooie actie of een goede bal", vertelt de ex-trainer van onder meer Ajax aan De Telegraaf. "Zelfs als het niet eens zo goed was, zeg je: ‘Jongens, geweldig gedaan’. Je moet ze een beetje bespelen. En zo maak je spelers ook groot."

Boskamp kende dienstverbanden bij Al Wasl in de Verenigde Arababische Emiraten en Kazma SC in Koeweit. Hij was ook enige tijd bondscoach van Koeweit. Boskamp ging vooral in zijn beginperiode in het Midden-Oosten nog weleens in de fout. "Jan en alleman zat in de kleedkamer, spelers, vrienden, bestuursleden en de sjeik. Die heb ik er allemaal uitgeflikkerd. Toen had ik direct een groot probleem, de sjeik liep kwaad weg."

"Toen ben ik snel op hem afgestapt. Hij begreep wat ik bedoelde, maar dat hij ten overstaan van iedereen de kleedkamer uit moest dat kon ik echt niet maken. De sjeik spreek je niet tegen", aldus Boskamp. Keizer was in 2018 ook al trainer van Al Jazira. De voormalig oefenmeester vertrok daarna naar Sporting Portugal, waar hij in september werd ontslagen. Zijn terugkeer werd met gejuich ontvangen. "Hij is een topcoach en bekend met de competities in ons land en deze regio", aldus Ayed Mabkhout Al-Hajeri, de hoogste baas van Al Jazira Football Company.