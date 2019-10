Barcelona komt met krachtig statement: ‘Gevangenis is niet de oplossing’

Het Spaanse hooggerechtshof heeft maandagochtend negen Catalaanse separatisten veroordeeld wegens opruiing en geweldpleging in de herfst van 2017. Slechts enkele minuten na de veroordeling kwam Barcelona al met een verklaring via de officiële kanalen. De Catalaanse grootmacht baalt ervan dat het negental een gevangenisstraf moet uitzitten. Verdediger Gerard Piqué laat via Twitter weten dat hij trots is op Barcelona.

"De hechtenis van destijds (in 2017, red.) droeg niet bij aan de oplossing van het Catalaanse conflict en de gevangenisstraffen die vandaag zijn uitgedeeld helpen ook zeker niet", zo schrijft Barcelona in het statement. "Het conflict in Catalonië kan alleen worden opgelost door op politiek niveau de discussie aan te gaan. In dat kader roept Barcelona de politieke leiders op om de dialogen en onderhandelingen te starten. Hierdoor wordt het wellicht mogelijk dat veroordeelde maatschappelijke en politieke leiders uit de gevangenis worden vrijgelaten."

Proud to be part of this Club. https://t.co/RlkeYsyccS — Gerard Piqué (@3gerardpique) October 14, 2019

"Barcelona wil langs deze weg zijn solidariteit en medeleven betuigen aan de families van de mensen die niet langer in vrijheid kunnen leven", voegt de clubleiding van de Spaanse kampioen daaraan toe. De negen separatisten, waaronder verschillende voormalige bestuurders van Catalonië, zaten al twee jaar in hechtenis, nadat ze in 2017 probeerden om een Catalaanse staat in het leven te roepen. De gevangenisstraffen variëren van negen tot dertien jaar, al meldt El País maandag dat de veroordeelden hun straf gedeeltelijk buiten de gevangenis mogen uitzitten.

Stadgenoot Espanyol heeft maandagochtend ook een verklaring afgegeven op zijn website. De nummer negentien in LaLiga respecteert de uitspraak van het hooggerechtshof, maar betreurt gelijktijdig de veroordeling van de separatisten en de gevolgen die dat heeft voor de families. "We moedigen de overheid aan om politieke en democratische oplossingen te zoeken voor deze crisis. De dialoog aangaan is altijd goed, zolang het maar binnen de regels van de wet gebeurt."