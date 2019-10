‘Ik vind het niet oké dat Koeman zei dat zij schandalig speelden’

Ruud Gullit snapt niet waarom Ronald Koeman zich negatief heeft uitgelaten over de speelwijze van Noord-Ierland in de EK-kwalificatiewedstrijd tegen het Nederlands elftal (3-1). De oud-aanvaller vindt dat de bondscoach van Oranje meer respect moet tonen voor het elftal van bondscoach Michael O’Neill, dat in de ogen van Gullit donderdag behoorlijk voetbal liet zien in De Kuip.

"Ik ben het niet helemaal eens met Koeman. Eigenlijk vind ik het niet oké dat hij zei dat Noord-Ierland schandalig speelde", zegt Gullit bij Rondo van Ziggo Sport. De analist zag een goed georganiseerd Noord-Ierland aan het werk. "Ze speelden fel en met veel pressing. Als ze de bal hadden gingen ze niet lopen pielen, maar speelden ze de lange bal op de spits. Daardoor was het voor Nederland moeilijk om steeds maar met pressing te blijven spelen. Er zat echt wel wat achter." Noord-Ierland kwam via Josh Magennis op 0-1, maar moest uiteindelijk toch een 3-1 nederlaag slikken.

Ronald Koeman is niet tevreden ondanks de 3-1 zege van Oranje op Noord-Ierland

Aad de Mos gaf donderdag via Twitter te kennen dat Oranje tegen Noord-Ierland in de eerste helft al tegen de nodige problemen aanliep. "Vandaag (zondag tegen Wit-Rusland, red.) zag je dat er nog geen afstemming over bestaat. Oranje heeft de vleugels goed bezet gehouden en is niet in paniek geraakt. Op het EK ga je dat ook krijgen als je een tegengoal krijgt, dan moet je als PSV spelen: de pressing overslaan, de lange bal spelen en de tweede bal oprapen. Dat is voor verbetering vatbaar", vertelt hij over de wedstrijd tegen de Wit-Russen.

Ronald Waterreus ergert zich aan de discussies over het vertoonde spel van Oranje, een ‘Nederlandse ziekte’ in de ogen van de oud-doelman. Volgens de voormalige sluitpost van onder meer PSV staat het resultaat boven alles. "Ik heb proberen na te kijken welke nationale ploeg voor het laatst een toernooi gedomineerd heeft. Ik kwam niet verder dan Duitsland in Brazilië. Het laatste EK is gewonnen door Portugal en zij hebben nog nooit een wedstrijd gedomineerd. Wij willen altijd dominant spelen, maar moeten ook blij zijn als we winnen."