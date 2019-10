Depay: ‘Hij zat daar toen PSG me wilde hebben, dus hij zal mij wel kennen’

Olympique Lyon nam onlangs na een paar maanden alweer afscheid van trainer Sylvinho en inmiddels wordt er in Frankrijk druk gespeculeerd over de opvolging van de Braziliaan. José Mourinho heeft les Gones laten weten in ieder geval niet beschikbaar te zijn, maar er blijven nog een aantal namen over. Een van de mogelijke kandidaten zou Laurent Blanc zijn, die in het verleden onder meer als bondscoach van Frankrijk en, tussen 2013 en 2016, als trainer van Paris Saint-Germain werkte.

Memphis Depay wilde donderdagavond na afloop van de EK-kwalificatiewedstrijd tussen Nederland en Noord-Ierland niet te veel kwijt over de situatie bij zijn club. “Blanc was de trainer van Paris Saint-Germain toen ze mij wilden overnemen, dus ik denk dat hij mij wel kent. Ik weet wie hij is, al kennen we elkaar niet persoonlijk”, vertelde hij voor de camera van L’Équipe.

“Ik wil het er verder eigenlijk niet over hebben, ik ben hier om voor mijn land te spelen. We hebben zondag nog een wedstrijd (tegen Wit-Rusland, red.) en daarna wil ik het weer over Lyon hebben. Ik begrijp dat jullie dit soort vragen stellen. Lyon blijft altijd diep in mijn gedachten, omdat ik dit soort wedstrijden ook met de club wil spelen.”

De aanvaller kwam desgevraagd ook nog even terug op het ontslag van Sylvinho: “De slechte resultaten waren niet zijn schuld. Ik blijf het zeggen: het is de verantwoordelijkheid van het team. Het spijt me voor hem dat hij is ontslagen, want hij heeft passie naar de club gebracht, een frisse mindset en een nieuwe benadering. Maar het kost tijd om een club te veranderen. Het spijt me voor hem, maar ik weet ook dat hij geweldige dingen zal doen in de toekomst.”