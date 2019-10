Besluit Koeman geaccepteerd: ‘Iedereen wil voetballen, maar ik baalde niet’

Donny van de Beek moest donderdagavond bij het Nederlands elftal genoegen nemen met een invalbeurt. De middenvelder van Ajax werd in het EK-kwalificatieduel met Noord-Ierland door sommige media in de basis verwacht op de positie van Marten de Roon, maar laatstgenoemde kreeg uiteindelijk toch weer de voorkeur van bondscoach Ronald Koeman. Van de Beek lijkt goed om te kunnen gaan met zijn reserverol.

"Iedereen wil voetballen, maar ik baalde er niet van. De bondscoach maakt de keuzes en dat moet je accepteren. Je moet dan maar je stinkende best gaan doen om te laten zien dat je moet spelen", zo reageert de dynamische middenvelder na afloop voor de camera van FOX Sports.

De concurrentiestrijd tussen De Roon en Van de Beek was de laatste weken een 'hot item' in Nederland. Koeman verdedigde zijn keuze voorafgaand aan de wedstrijd tegen Noord-Ierland voor de camera van de NOS. "Waarom functioneert Frenkie de Jong heel erg goed? Omdat daar vaak met Marten de Roon een jongen heeft gestaan die positie kiest en houdt, dat is de reden. Donny is iemand die ook weggaat en dat moeten we niet hebben", zo zei de bondscoach.

Tegen Noord-Ierland werd Van de Beek uiteindelijk halverwege de tweede helft ingebracht voor De Roon. Oranje kwam daarna op achterstand, maar wist in het laatste kwartier alsnog een 3-1 zege veilig te stellen. "Ik snapte zijn keuze ook wel", vervolgt Van de Beek over de beslissing van Koeman om De Roon de voorkeur te geven. "Als je terug gaat kijken naar de vorige interlands hebben de anderen het goed gedaan en de resultaten waren goed, dus er was niet echt aanleiding om te wisselen. Ik moet het maar laten zien. Ik kan wel op die positie spelen, maar zoals ik al zei: ik snap wel dat de bondscoach hiervoor kiest."