‘Sergio Ramos wil volgend jaar na EK op jacht naar ‘ontbrekende prijs’’

Sergio Ramos won met Real Madrid zo’n beetje alles wat er te winnen valt en heeft vanwege de prestaties van de Spaanse nationale ploeg ook een wereldtitel en twee Europese kampioenschappen in zijn prijzenkast staan. Een Olympische titel ontbreekt echter nog en de verdediger heeft nu naar verluidt zijn zinnen gezet op deelname aan de Olympische Spelen van volgend jaar in het Japanse Tokio.

Mundo Deportivo bericht donderdag dat deelname aan de Spelen een ‘droom’ zou zijn voor Ramos. Normaalgesproken doen alleen voetballers van onder de 23 jaar oud mee aan het Olympische voetbaltoernooi, maar ieder land mag drie dispensatiespelers meenemen.

Spanje maakt hier doorgaans geen gebruik van, al zou het kunnen dat voor Ramos een uitzondering gemaakt wordt. De Zuid-Europeanen zijn al zeker van deelname aan de Olympische Spelen vanwege de prestaties van Jong Spanje op het jeugd-EK van afgelopen zomer, dat uiteindelijk zelfs gewonnen werd.

Als Ramos inderdaad deel gaat nemen aan de Olympische Spelen zal hij aankomende zomer waarschijnlijk weinig rust krijgen. De 33-jarige verdediger is een zekerheidje in de Spaanse selectie en volgend jaar staat ook een EK op het programma. De finale van dat toernooi wordt op 12 juli op Wembley gespeeld en het Olympische voetbaltoernooi begint tien dagen later al op 22 juli. De finale staat voor 8 augustus op het programma.