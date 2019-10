Van der Sar analyseert: ‘Het zijn niet de grote namen van zes jaar geleden’

Manchester United heeft volgens Edwin van der Sar geen ‘sterke karakters’ meer in de selectie die het verschil kunnen maken op het veld. Dat laat de algemeen directeur van Ajax weten in een interview met ESPN. De oud-keeper speelde zijn laatste zes seizoenen op Old Trafford en won onder meer de Chapmions League en vier keer de Premier League. Sinds het vertrek van Sir Alex Ferguson is het hard bergafwaarts gegaan met the Red Devils, ziet ook Van der Sar.

Van der Sar denkt in het interview terug aan zijn succesvolle periode op Old Trafford. De club versleet nadien diverse managers en momenteel staat Ole Gunnar Solskjaer aan het roer. Onder zijn leiding beleeft Manchester United een dramatische seizoenstart. “De club is momenteel ver verwijderd van de positie waarin wij destijds zaten. Er is meerdere keren een nieuwe manager aangesteld en er is vooralsnog geen echte progressie te zien.”

De voormalig doelman ziet een koerswijziging bij zijn oude club. “Ze hebben jonger ingekocht. Ze kozen voor onervaren spelers met een bepaalde honger. Het zijn niet meer de grote namen die ze zes of zeven jaar geleden kochten”, aldus Van der Sar, die gigantische verschillen ziet met het team waarin hij destijds speeld. “In onze kleedkamer zaten Ryan Giggs, Paul Scholes, Rio Ferdinand, Gary Neville en zelfs nog Roy Keane. We hadden altijd sterke karakters. De laatste jaren zijn veel van dat soort spelers verdwenen en die zie je tegenwoordig niet meer.”

Manchester United beleeft magere jaren, al is Van der Sar ervan overtuigd dat mooie tijden kunnen aanbreken. “De club heeft nog altijd een grote naam en is wereldwijd bekend”, vervolgt hij. Toch zal het voor de club lastiger worden om grote namen aan te trekken, zo verwacht de Ajax-directeur. “Als speler wil je toch op een bepaald niveau uitkomen. Je moet het idee hebben dat je prijzen kan winnen. Ze moeten de selectie verbeteren, zodat de spelers van wereldklasse die ze hebben en de spelers die ze willen aantrekken, zich goed voelen en er een duidelijke weg is waar ze naartoe willen."