‘Bij Van Dijk is het beetje van allebei en dat is irritant, laat me met rust!’

Tammy Abraham is sinds dit seizoen de vaste spits van Chelsea en maakte in acht wedstrijden in de Premier League al acht doelpunten. Onlangs stond hij op Stamford Bridge echter tegenover Liverpool en tijdens de door the Blues met 1-2 verloren wedstrijd slaagde hij er niet in om het net te laten bollen. De jonge aanvaller had tijdens dat duel te maken met Virgil van Dijk en noemt de Oranje-international de beste tegenstander die hij tot nu toe tegenover zich heeft gehad.

“Hij is een beest. Hij is gewoon goed in wat hij doet en hij heeft de ervaring. Ik probeer dan wat dingen… Ik probeer wat trucjes uit te halen, maar de manier waarop hij het spel leest is ook van topniveau”, vertelt Abraham in gesprek met de Liverpool Echo. “Dat heeft te maken met de kleine dingetjes, met de manier waarop ik beweeg.”

“Sommige verdedigers letten niet op de manier waarop ik me in de zestien beweeg, ze letten dan alleen maar op de bal. Bij hem is het een beetje van allebei, hij let op mij en hij let op de bal. Hij weet waar ik ben, hij weet waar ik naartoe wil, hij volgt me. Dat is behoorlijk irritant voor een spits, laat me gewoon met rust!”, sluit Abraham af met een glimlach.

Van Dijk bereidt zich momenteel met het Nederlands elftal voor op de EK-kwalificatiewedstrijd van donderdagavond tegen Noord-Ierland en Michael O’Neill, de bondscoach van de Noord-Ieren, weet dat het een lastige klus wordt om de verdediger te passeren: “Hij is een enorm belangrijke speler voor zijn club en voor zijn land. Als je tegenover een dergelijke speler staat, wordt het enorm moeilijk om te scoren”, laat hij optekenen door de Belfast Telegraph.

“Het is een ander soort uitdaging dan wanneer je tegenover een aanvaller als Cristiano Ronaldo staat. Als het ons lukt om hem ook maar een keer voorbij te komen, moeten we ervoor zorgen dat we het maximale uit die kans halen. Van Dijk speelt tegen de beste spitsen van Europa, niet alleen in de Premier League, maar ook in de Champions League, en hij wint die duels ook nog eens. We zullen serieus na moeten denken over onze aanvallende opties.”