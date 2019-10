‘Toen ik bij Ajax speelde, zag je jongens van Paris Saint-Germain toch kijken’

Khalid Boulahrouz kwam als dertienjarige speler terecht bij Ajax en maakte een jaar deel uit van de jeugdopleiding. Het was zijn vuurdoop bij een profclub en Boulahrouz houdt gemengde gevoelens over aan zijn tijd in Amsterdam. De 35-voudig international van Oranje had nog weinig op met de mentaliteit prestatiegerichte mentaliteit, vertelt hij zondagochtend bij Goedemorgen Eredivisie op FOX Sports.

"Ik heb enorm veel gelachen en dat was misschien ook gelijk wel mijn nadeel", blikt De Kannibaal terug. "Ik was pas dertien en kwam van een kleine dorpsvereniging. Ik wilde gewoon nog plezier hebben." Boulahrouz voegt toe dat Co Adriaanse destijds actief was als hoofd opleidingen Ajax. Onder diens leiding werd gewerkt met rapportcijfers. "Elke wedstrijd kreeg je een zes, een zeven, een acht of een vijf. Ik werd er een beetje moe van."

"Ik wilde gewoon plezier hebben en lachen", aldus Boulahrouz, die erkent dat hij 'heel wisselvallig' was in zijn jaar bij Ajax. "De ene week was het prima, de andere week wat minder. Ik heb leuke herinneringen aan mijn jaar, maar ik was te wisselvallig." Clubicoon Sjaak Swart erkent dat er in de jeugdopleiding sprake is van een 'prestatiegerichte' cultuur. "Je moet de beste zijn op je plek. Je moet er echt voor gaan en proberen de beste te zijn."

De mooie herinneringen die Boulahrouz koestert, hebben onder meer te maken met de status die Ajax destijds, midden jaren negentig, genoot. "Op internationale toernooien liepen we het veld op in onze mooie witte tenues en zag je jongens van clubs als Paris Saint-Germain toch naar ons kijken. Ajax had toen de Champions League gewonnen en straalde wat uit. Dat was mooi om te zien."