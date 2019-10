Reina triomfeert in bizarre twist met Schöne tijdens Genoa - AC Milan

AC Milan heeft zaterdagavond een sensationele en zwaarbevochten overwinning geboekt op Genoa. Het werd 1-2 in een wedstrijd waarin vier rode kaart vielen, waarvan twee voor bankzitters. Lasse Schöne en José Reina speelden een hoofdrol. De Deen opende de score na een blunder van Reina, maar Milan boog de 1-0 achterstand om. In de blessuretijd pareerde Reina vervolgens een penalty van Schöne. Milan boekte na drie opeenvolgende nederlagen weer een overwinning.

Reina zou eigenlijk op de bank zitten, maar tijdens de warming-up bleek Gianluigi Donnarumma maagklachten te hebben. De eerste keus van Milan kon niet onder de lat verschijnen en dus nam Reina de honneurs waar. Reina moest, met wat hulp van een druk zettende Theo Hernández, al gauw redding brengen op een inzet van Lukas Lerager. Collega Ionut Radu keerde tot tweemaal toe een afstandsschot van Suso, waaronder een vrije trap, terwijl Reina aan het langste eind trok bij mogelijkheden voor Paolo Ghiglione en Marko Pajac.

De keeper van Milan leek dus goed in de wedstrijd te zitten, totdat Schöne mocht aanleggen voor een vrije trap. Vanaf ruim dertig meter vuurde de ex-Ajacied in de linkerhoek. Reina schatte de bal volledig verkeerd in en tastte mis: 1-0. Na het einde van de eerste helft ontstond wat beroering op de bank en werd wisselspeler Riccardo Saponara van Genoa naar de tribune gestuurd door arbiter Maurizio Mariani. Milan begon met twee nieuwelingen aan de tweede helft en wist de wedstrijd binnen elf minuten volledig te kantelen.

De gelijkmaker kwam op naam van Hernández: na een overtreding op Giacomo Bonaventura nam Lucas Paquetá de vrije trap razendsnel en vond hij de linksback, die richting de achterlijn sprintte en vanuit een lastige hoek raak schoot in het dak van het doel. Even daarna moest Genoa door met tien man, toen Davide Biraschi in een duel met Rafael Leão in het strafschopgebied. De daaropvolgende penalty werd benut door Franck Kessié: 1-2.

Ook Milan kreeg echter rood, toen Davide Calabria zijn tweede prent kreeg voor een overtreding op Christian Kouamé, en met tien tegen tien kon Genoa in de blessuretijd langszij komen. De thuisploeg kreeg een penalty, nadat Reina zich volgens de arbitrage vergreep aan Kouamé, maar Reina maakte zijn eerdere blunder goed door de penalty van Schöne te pareren. Bankzitter Samu Castillejo van Milan kreeg nog rood voor onsportief gedrag.