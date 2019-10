Wesley Sneijder bracht transfer van ‘Kuifje in Amerika’ tot stand

Alexander Büttner gaat op korte termijn aan de slag bij het Amerikaanse New England Revolution. De dertigjarige vleugelverdediger was transfervrij nadat zijn contract bij Vitesse was afgelopen. Büttner vertelt in gesprek met de Gelderlander dat de transfer naar de Major League Soccer (MLS) mede tot stand kwam dankzij Wesley Sneijder.

“Ik ken hem uit mijn jeugdtijd bij Ajax. Zijn vader en Sjaak Swart waren mijn zaakwaarnemers”, vertelt Büttner aan het regionale dagblad. De vleugelverdediger, die in het verleden verder speelde voor Manchester United, Dinamo Moskou en Anderlecht, hing onlangs aan de telefoon met Sneijder. “Heel joviaal. ‘Hey gozer’, zei hij. ‘Ik heb een mooie club voor je’. Er was geen woord van gelogen.”

Er waren de nodige clubs die afgelopen tijd een poging ondernamen om Büttner binnen te hengelen. “Besiktas was concreet, maar haakte op het laatste moment af. Er was een rits clubs met belangstelling. Fenerbahçe, PAOK Saloniki, Apoel Nicosia, SPAL, Celtic. Deze week meldden Rangers zich en Stoke City. Maar de beslissing was al genomen. Revolution it is”, vertelt de verdediger, die vorig seizoen 38 wedstrijden voor Vitesse speelde.

Door het overlijden van zijn opa heeft Büttner voorlopig nog niet zijn contract getekend bij New England Revolution. Het nieuwe seizoen in de MLS begint sowieso pas na de jaarwisseling. “Ergens in januari begint dan de voorbereiding. Die is in Miami en Los Angeles. Werelds, natuurlijk. Dit is als Kuifje in Amerika. Dit is een hoofdstuk uit mijn leven dat ik tot het einde toe wil meemaken.”