Eredivisie beleeft ‘groene golf’: ‘Clubs rijden als een zonnetje door Europa’

Feyenoord won donderdagavond in De Kuip op knappe wijze van FC Porto (2-0), terwijl PSV in Noorwegen eenvoudig afrekende met Rosenborg BK (1-4). AZ hield het tegenvallende Manchester United in bedwang (0-0) en pakte een belangrijk punt. De Nederlandse kranten zijn een dag later dan ook overwegend positief over de prestaties van de drie Nederlandse clubs op het Europese toneel.

Volgens De Telegraaf waren de toeschouwers getuige van een ‘magische Europese avond’ in De Kuip. “Zoals het stadion die in het verleden zo vele heeft gekend. De laatste jaren zijn die stukken schaarser geworden, maar het Feyenoord-publiek geloofde vooraf al in een stunt getuige de grote opkomst voor de eerste ontmoeting met een Europese topploeg sinds de zege op Napoli in de groepsfase van de Champions League eind 2017.”

Ook het Algemeen Dagblad roemt de bijdrage van het Feyenoord-Legioen aan het succes van het elftal van trainer Jaap Stam. “Het stadion trilde weer eens op zijn grondvesten. Vooral toen Rick Karsdorp na een solo tien minuten voor tijd de beslissende 2-0 maakte. Feyenoord worstelde de laatste weken, maar liet tegen de Portugese topclub zien dat het kan strijden en bij momenten prima kan voetballen.” Feyenoord toonde knap herstel na de 1-0 nederlaag tegen Rangers FC van twee weken geleden.

PSV is volgens De Telegraaf in nog geen twee maanden tijd enorm gegroeid en de ruime zege op Rosenborg is daar het ultieme bewijs van. “PSV heeft enorme progressie geboekt ten opzichte van zo’n zes weken geleden, toen de dubbele confrontatie met de nog mindere Noren van FK Haugesund zoveel pijn en moeite kostte.” De landelijke krant zet de trefzekere Pablo Rosario extra in het zonnetje, al mag de middenvelder wel wat meer emotie tonen na een doelpunt. “Rosario, die aan den lijve ondervindt dat op doel schieten veel meer loont dan hij wellicht voor mogelijk had gehouden, mag best genieten.”

Het Eindhovens Dagblad twijfelt er eigenlijk niet aan dat PSV ook na de winterstop in Europees verband actief is. “PSV feestte gisteren lekker mee tijdens de groene golf die de Europees spelende clubs uit de Eredivisie momenteel ondervinden. Alle overgebleven Nederlandse ploegen in de internationale toernooien rijden als een zonnetje door Europa en scoren UEFA-punten als een malle. De Eindhovenaren zetten in het koude Trondheim bovendien, en dat is voor PSV het belangrijkste, gedecideerd een vervolgstap naar overwintering in de Europa League.”

AZ krijgt van de Volkskrant complimenten voor het kranige verweer tegen het veel rijkere Manchester United, dat in het Cars Jeans Stadion van ADO Den Haag andermaal een povere indruk maakte. “Hoewel AZ op het kunstgras van ADO Den Haag bleef steken op 0-0 tegen een Brits gelegenheidsteam mocht het zich de morele winnaar noemen. Manchester United behaalde een recordomzet van 711 miljoen euro en is een handelshuis geworden. Bij AZ regeert nog het pure voetbal en wordt de jeugd gekoesterd.”

Ron Vlaar was niet bepaald onder de indruk van Manchester United

Bovengenoemde krant verbaast zich over de grilligheid van Feyenoord, dat een week geleden nog werd afgedroogd door AZ (0-3). Tegen FC Porto kreeg de aanhang van de Rotterdamse club juist weer een hecht collectief voorgeschoteld. “Moet gezegd: de Portugese lijstaanvoerder nam Feyenoord aanvankelijk niet overdreven serieus. Al voor rust rekte doelman Marchesin opzichtig tijd, alsof hij zeker wist dat het in het restant wel goed zou komen. Maar Feyenoord is een aparte. Dan weer een eilandenrijk met allemaal ­afwijkende regeringen, dan weer een toonbeeld van collectieve gedachten, passie en opofferingsgezindheid.”

AZ wordt door Trouw omschreven als ‘de voorlopig leukste ploeg van Nederland’. “Dat bracht vooraf de nodige opwinding. Zou AZ, in de eigen competitie soms zo dartel, tegen het tobbende Manchester United iets brutaals kunnen doen? Nee, voor een topclub kan het doden van zo’n in de provincie behoorlijk levende wedstrijd genoeg zijn.“ Het elftal van manager Ole Gunnar Solskjaer deed niet bepaald aan klantenbinding in Nederland. “De calculerende topclub stak het puntje in de zak. Zo klinisch eindigde de al niet meer zo bijzondere avond – en, nee, daar kon de leukste ploeg van Nederland niets aan veranderen.”