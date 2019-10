Erik ten Hag wijst op plaaggeest aan de zijde van Valencia

Erik ten Hag zag Ajax woensdagavond met 0-3 winnen op bezoek bij Valencia in de groepsfase van de Champions League. De oefenmeester beaamt dat zijn ploeg in het Mestalla enigszins gelukkig is geweest, daar los Che enkele grote kansen liet liggen op een doelpunt. “Het had ook 6-3 kunnen worden”, zegt Ten Hag na afloop in gesprek met Veronica.

“We hebben onze kansen uitgespeeld en op beslissende momenten toegeslagen, maar ook gevochten voor elkaar. Dat het beter moet en dat we meer moeten pressen, weten wij ook”, zo klinkt het kritisch. Ten Hag merkt op dat Ajax moeite had om druk te houden op het middenveld. “Dat had ook te maken met de rechterkant, daar moesten we doordekken en kwamen de halfruimtes vrij. Gonçalo Guedes benutte die ruimtes en daar hadden wij moeite mee. Dat ging niet altijd even goed, maar Valencia is ook een geweldige ploeg.”

Dat Ajax in Valencia al snel op voorsprong stond, was te danken aan een weergaloze goal van Hakim Ziyech. “We weten dat hij dit kan, maar dan moeten we hem daar als team wel op vrijspelen. We wisten dat er aan die kant ruimte lag en speelden daar ook op. Maar Hakim kan het dan wel fantastisch afmaken, hij heeft een geweldig linkerbeen. Vandaag was hij briljant”, zegt Ten Hag. Hij laat zich tevens lovend uit over André Onana. “Hij had in die fase na rust ook een paar geweldige reddingen en we kregen rust in de ruimtes, waardoor we beter gingen spelen. Dat resulteerde in de 0-3 en toen was de wedstrijd wel voorbij.”

Aanvoerder Dusan Tadic spreekt na afloop van een ‘mooie wedstrijd’. “Ik denk dat we goed speelden, al moeten sommige dingen wel beter. Maar we winnen met 0-3 en dat is natuurlijk heel mooi”, stelt de Servische aanvaller. “We moeten het nodige analyseren. We speelden tegen een goede ploeg met sterke spelers en hadden een beetje moeite met hun spel, met name met Dani Parejo als hij de bal had. Voor de wedstrijd hadden we het erover dat we hem kort moesten dekken en dat deden we op sommige momenten niet.”