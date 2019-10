Donny van de Beek haalt opgelucht adem: ‘Dat doet toch iets met je’

Donny van de Beek voelt er niets voor om Ajax in de volgende transferperiode in januari te verlaten, zo laat de middenvelder weten in een interview met Voetbal International. Van de Beek werd in de meest recente transferperiode door Spaanse media meermaals gelinkt aan Real Madrid, maar een concreet bod van de Koninklijke op de 22-jarige Ajacied bleef uit.

“Ik wil niet in de winterstop vertrekken. Ik speel het hele seizoen hier. Ik maak dit jaar bij Ajax af”, benadrukt Van de Beek. “Dat geeft mij duidelijkheid en rust. Wat er daarna gebeurt, zie ik wel. Misschien zal het ooit in mijn carrière een keer gebeuren, dat ik in de winterstop van club switcht, maar nu vind ik het niks. Je strijdt met een team ergens voor en dan ga je halverwege naar een andere club.” Het contract van Van de Beek in de Johan Cruijff ArenA loopt door tot medio 2022, al lijkt het onwaarschijnlijk dat hij de verbintenis ook daadwerkelijk uitdient.

“Ik ben heel blij dat er nu duidelijkheid is en dat ik dit seizoen bij Ajax speel. Op een gegeven moment duurde het wel te lang allemaal”, verwijst Van de Beek naar de geruchten over een mogelijke overgang richting Real. “Ik lees en zie zelf niet alles, maar anderen confronteren je er wel steeds mee. Dat doet toch iets met je. Ik ben nog altijd jong. En zelfs als je wat ouder bent, blijven dit soort dingen denk ik iets met je doen. Je bent toch een mens.”

“Ik ben heel blij dat het voorbij is, dat ik me op Ajax kan richten en er een dikke streep onder kan”, geeft Van de Beek nog maar eens blijk van zijn opluchting. De jonge middenvelder voelt zich op zijn plaats in Amsterdam. “De band tussen Ajax en mij is altijd goed geweest. Ik probeer altijd de beste te zijn voor Ajax en zij zijn altijd goed geweest voor mij. Ik ben blij dat ze mij waarderen en ik wil die waardering terugbetalen met mooie nieuwe prestaties.” De verwachting is dat Van de Beek woensdagavond een basisplaats heeft bij Ajax in het uitduel met Valencia in de groepsfase van de Champions League.