Diaby-Fadiga komt met opmerkelijke verklaring voor bestelen Kasper Dolberg

Lamine Diaby-Fadiga heeft een officiële verklaring gegeven over het bestelen van zijn ploeggenoot Kasper Dolberg bij OGC Nice. De jonge aanvaller betuigt op Twitter spijt voor het stelen van het peperdure horloge van Dolberg en geeft een opmerkelijke reden voor zijn daad.

Diaby-Fadiga werd dinsdag ontslagen door Nice vanwege de affaire. "Na een aantal dagen van een ongekende mediastorm die ik over mij heen heb gekregen, heb ik besloten mezelf een stem te geven via een statement", schrijft de achttienjarige Fransman. "Ik wil allereerst mijn excuses aanbieden aan de fans en degenen die van Le Gym houden. Velen van hen steunden me sinds ik op mijn veertiende bij deze club ben gekomen. Ik ben ze een verklaring verschuldigd."

"Vorig seizoen speelde ik met trots voor Nice in de Ligue 1. Ik raakte helaas enkele maanden geblesseerd en mijn terugkeer werd verder vertraagd na een rode kaart die ik kreeg bij Onder-19. Dat beïnvloedde mij mentaal en mijn moeilijke situatie stond in schril contrast met het succes en de uitstraling van Kasper, mijn teamgenoot. Ik heb het zonder reden op hem afgereageerd, misschien een beetje vanwege jaloezie. In plaats van te proberen op het veld te vechten voor mijn plek, reageerde ik dom."

Volgens Diaby-Fadiga stal hij het horloge niet om er zelf beter van te worden. "Het pas puur uit teleurstelling en frustratie. Ik ben natuurlijk pas achttien, maar mijn leeftijd rechtvaardigt niets. Ik heb Kasper, de voorzitter van de club, Patrick (Vieira, de trainer, red.) en mijn aanvoerder Dante mijn excuses aangeboden. Nu vertrek ik bij de club waar ik altijd succesvol had willen zijn, wat voor mij de zwaarst mogelijke straf is."