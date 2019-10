Erik ten Hag: ‘Tijdrekken hoort in iedere voetbalwedstrijd’

Ajax speelt woensdagavond in de tweede speelronde van de groepsfase van de Champions League tegen Valencia. Trainer Erik ten Hag vindt dat Ajax in Mestalla voor de winst moet gaan, maar is zich bewust van de kwaliteiten van de Spaanse club. "We hebben respect voor Valencia", aldus Ten Hag dinsdagavond op de persconferentie.

"Het is een goed team met heel goede spelers", zegt Ten Hag over Valencia. "Het thuispubliek kan de emotie ook goed overbrengen op het team. Ze spelen met een hoge intensiteit, met technisch vaardige spelers kunnen ze het in een hoog tempo uitvoeren. Toch is het belangrijkste voor ons dat we morgen van eigen kracht uitgaan, dat is het allerbelangrijkste. Ik ben tevreden over onze ontwikkeling als ploeg, maar het kan en moet altijd beter."

Valencia stelde onlangs trainer Albert Celades aan als vervanger van Marcelino. "Deze trainer houdt vast aan de speelwijze van zijn voorganger", constateert Ten Hag. "Hij heeft niet zoveel veranderd, op details slechts een aantal veranderingen. Wij gaan zoals altijd van eigen kracht uit. Daar hoort ook bij dat we uitgaan van winnen, maar soms moet je tevreden zijn met een gelijkspel, dan moet je dat meenemen. Als er niet meer inzit, dan is dat zo, maar dat is nooit het uitgangspunt."

Ajax won dit weekend in de competitie van FC Groningen (2-0), nadat tegenstander Django Warmerdam rood kreeg wegens tijdrekken. Ook Ajax-doelman André Onana maakt zich daar regelmatig schuldig aan, erkent Ten Hag. "Hij moet het inlezen", vindt de oefenmeester. "Je moet daarmee oppassen. Wanneer kun je het inzetten en wanneer kun je het absoluut niet inzetten? Dat hoort bij volwassenheid. Of tijdrekken erbij hoort? Het hoort in iedere wedstrijd, dat hebben we afgelopen zaterdag ook gezien."

Ten Hag kan tegen Valencia gewoon beschikken over Daley Blind, die dinsdag vader werd. De verdediger reist dinsdagavond apart van de spelersgroep af naar de sinaasappelstad. "We zijn heel blij voor de familie Blind. We feliciteren hem met de geboorte van een zoon, fantastisch nieuws. Natuurlijk zijn we blij dat-ie vanavond nog kan komen vliegen en morgen erbij zal zijn, de timing is wat dat betreft goed."