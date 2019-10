‘Man United heeft CL nodig om transfer van 112 miljoen mogelijk te maken’

Manchester United trok afgelopen zomer al de portemonnee voor Aaron Wan-Bissaka, Harry Maguire en Daniel James en de Engelse grootmacht denkt ook al na over de transferzaken van aankomende zomer. Jadon Sancho staat bovenaan het verlanglijstje op Old Trafford, maar de komst van de aanvaller van Borussia Dortmund zal geen gemakkelijke zaak worden.

Goal bericht dinsdagochtend namelijk dat een deel van de entourage van de negentienjarige aanvaller er niet van overtuigd is dat Manchester United de beste volgende stap in zijn loopbaan zal vormen. Hoewel de jongeling er in financieel opzicht flink op vooruit zal gaan, is het kamp-Sancho van mening dat the Red Devils momenteel een club in verval zijn en dat het herbouwen van het elftal waarschijnlijk enige tijd zal gaan duren.

Solskjaer blijft spelers steunen ondanks slechtste start in dertig jaar

Het behalen van Champions League-voetbal zal daarom cruciaal zijn om Sancho te kunnen overtuigen en het is nog lang geen uitgemaakte zaak dat Manchester United volgend jaar in het miljardenbal speelt. Na een zesde plaats in het afgelopen Premier League-seizoen, staat de club momenteel tiende in de Engelse competitie. Om de Champions League te bereiken, moet Manchester United bij de eerste vier eindigen, of de Europa League winnen.

Eventuele rivalen hebben daarom waarschijnlijk een voordeel ten opzichte van de rode club uit Manchester. De transfersom die Borussia Dortmund in gedachten heeft vormt overigens geen onoverkomelijk obstakel. De Duitsers wensen naar verluidt minstens 100 miljoen pond, omgerekend 112 miljoen euro te incasseren voor hun groeibriljant. Dortmund hoeft hem vanuit financieel oogpunt niet per se te verkopen, maar staat wel open voor marktconforme aanbiedingen, zo klinkt het.