Kluivert herstelt zich met AS Roma goed van eerste nederlaag van het seizoen

AS Roma heeft zondagmiddag overwinning nummer drie van het Serie A-seizoen weten te boeken. I Giallorossi leden woensdag nog hun eerste nederlaag tegen Atalanta, maar wisten zich hier goed van te herstellen. Dankzij een doelpunt van Edin Dzeko werd er namelijk met 0-1 gewonnen van Lecce, waardoor de Romeinen de aansluiting houden met de subtop. Roma staat momenteel op de vijfde plek, een punt achter nummer vier Napoli.

Trainer Paulo Fonseca besloot een aantal wijzigingen door te voeren na de verliesbeurt tegen Atalanta. Zo begon Justin Kluivert in de basis en zijn plek bij de eerste elf ging ten koste van die van Nicolò Zaniolo. Onder meer Henrikh Mkhitaryan kreeg eveneens een basisplaats en de Armeniër kreeg de opdracht mee om spits Edin Dzeko te ondersteunen. Tot veel kansen leidde dit echter niet in het eerste bedrijf, aangezien Roma er nauwelijks in slaagde om echt gevaar te stichten in het Via del Mare.

Hoewel de bezoekers het merendeel van het balbezit hadden, noteerde Lecce zelfs het hoogste aantal schoten. Khouma Boubacar liet echter na om te profiteren van een slippertje van Gianluca Mancini, terwijl Pau López attent reageerde bij pogingen van Marco Mancosu en Filippo Falco. Na de onderbreking nam Roma toch de touwtjes in handen. Mkhitaryan kreeg een paar minuten na de hervatting van de wedstrijd al een goede kans, maar zag zijn poging nog vlak langs het doel van Gabriel vliegen.

Een kleine tien minuten later speelde hij wel een hoofdrol bij de openingstreffer nadat Lecce slecht uitverdedigde bij een corner. De aanvaller kreeg aan de rechterkant de ruimte om voor te zetten, waarna Dzeko raak kopte. Roma kreeg in de slotfase vervolgens de uitgelezen kans om de wedstrijd in het slot te gooien toen Fabio Lucioni hand maakte in de zestien. Gabriel slaagde er echter in om Aleksandar Kolarovs strafschop te keren en redde vlak daarop ook goed op een kopbal van Chris Smalling.