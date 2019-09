Erik ten Hag: ‘Ik houd van hem, het is gewoon een heel vrolijk ‘manneke’’

Ajax begint zaterdagavond met Donny van de Beek en Quincy Promes aan de thuiswedstrijd tegen FC Groningen. De twee aanvallend ingestelde spelers worden op het middenveld ondersteund door Lisandro Martínez, die voor de balans zal moeten zorgen. Erik ten Hag hoopt dat Van de Beek en Promes het voetbal van Ajax een positieve impuls kunnen geven.

Van de Beek begint op het middenveld in plaats van Edson Álvarez, die het volgens kenners vooral moet hebben van zijn defensieve kwaliteiten. "Ik denk dat we op het middenveld sneller vooruit kunnen spelen, daar moeten we aan werken", licht Ten Hag voor de aftrap toe voor de camera van FOX Sports. "Met Donny van de Beek en Promes zal je dat wat meer krijgen, alleen zullen ze defensief en organisatorisch wel de balans houden."

De Ajax-trainer houdt op het middenveld het vertrouwen in Promes. De zomeraankoop gidste Ajax afgelopen woensdag met een hattrick naar een 5-0 overwinning op Fortuna Sittard. "Ik houd van hem, want het is gewoon een heel vrolijk manneke", zegt Ten Hag over Promes. "Hij is volwassen geworden in het buitenland. Hij weet waar het om gaat, hij weet dat het om winnen gaat."

“Het is altijd een winnaar geweest, maar hij kan het nu ook naar het team omzetten", vervolgt de oefenmeester. "Dat heeft hij geleerd in de Russische en Spaanse competitie. Als hij niet speelt is hij ontevreden, maar ik moet zeggen dat het glas bij hem wel altijd halfvol is. Hij is altijd positief en heeft altijd een opgeruimde blik. Het is een fantastisch ventje om mee te werken."