Juventus en Matthijs de Ligt voorlopig aan kop na unieke overwinning

Juventus heeft de derde overwinning in de Serie A in zeven dagen tijd geboekt. Na de zeges op Hellas Verona (2-1) en Brescia (1-2) was het team van Maurizio Sarri zaterdagmiddag in eigen huis met 2-0 te sterk voor SPAL. Het was voor la Vecchia Signora pas het eerste duel van het seizoen waarin met meer dan één doelpunt verschil werd gewonnen. Matthijs de Ligt stond negentig minuten binnen de lijnen. De 41-jarige Gianluigi Buffon speelde zijn 903e wedstrijd in clubverband en mag zich daarmee de Italiaan met de meeste duels noemen.

De eerste helft in Turijn leek doelpuntloos te eindigen, maar een halve minuut voor het verstrijken van de reguliere speeltijd sloeg het team van Sarri toe. Etrit Berisha bokste een voorzet vanaf de linkerkant weg, waarna Sami Khedira de bal klaarlegde voor Miralem Pjanic. De sierlijke inzet van de Bosniër werd licht door Mirko Valdifiori aangeraakt, waardoor het leer buiten het bereik van Berisha in het doel van SPAL plofte: 0-1.

De voorsprong van Juventus na een eerste helft met een laag tempo was zonder meer verdiend, daar de beste kansen en het meeste balbezit voor de thuisploeg waren. Een kopbal van Khedira ging naast, een volley van Cristiano Ronaldo werd door Nenad Tomovic van richting veranderd en twee minuten voor de 1-0 voorkwam Berisha met een grandioze redding een tegengoal. Na een pass van Ronaldo leek Aaron Ramsey binnen te koppen, maar het voetenwerk van de keeper stond een goal in de weg. Niet veel later viel alsnog de 1-0.

Het was aan Berisha te danken dat SPAL na de onderbreking nog enigszins uitzicht had op een gelijkspel. De doelman voorkwam negen minuten na rust dat een kopbal van Khedira de 2-0 betekende en daarna stuitte Paulo Dyba in iets meer dan een minuut tijd tweemaal op de sluitpost. Sarri had voldoende gezien en opteerde voor twee wissels in luttele minuten tijd: Emre Can was de vervanger van Khedira en Federico Bernardeschi nam de plaats van Ramsey in.

Berisha verrichtte een kwartier voor tijd ook een cruciale redding op een ferm schot van Ronaldo, maar niet veel later verscheen alsnog de 2-0 op het scorebord. Na een heerlijke combinatie tussen Rodrigo Betancur, Pjanic en Dybala aan de linkerkant was het laatstgenoemde die voorgaf richting de tweede paal en Ronaldo die het leer binnenknikte: 2-0. Juventus gaat met zestien punten uit zes duels aan de leiding in de Serie A, maar Internazionale heeft maar één punt minder en ook een wedstrijd minder gespeeld.