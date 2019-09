Depay en Lyon gaan af als een gieter door krankzinnig eigen doelpunt

De sportieve crisis bij Olympique Lyon neemt serieuze vormen aan. Het elftal van nieuwbakken trainer Sylvinho ging zaterdagmiddag op eigen veld met 0-1 onderuit tegen Nantes en wacht nu in alle competities al zeven wedstrijden op rij op een overwinning. Een krankzinnig eigen doelpunt van verdediger Fernando Marçal kostte Lyon zaterdag de wedstrijd. Memphis Depay speelde negentig minuten, maar kon het verschil niet maken.

Na de teleurstellende remise van afgelopen woensdag tegen Brest (2-2) haalde Sylvinho opnieuw flink de bezem door de basiself van Lyon. De geblesseerde Kenny Tete werd op de rechtsbackpositie vervangen door Léo Dubois en ook Joachim Andersen, Youssouf Koné, Lucas Tousart, Maxwel Cornet en Martin Terrier verdwenen om uiteenlopende redenen uit de basis. Daarvoor verschenen behalve Depay ook onder anderen Jeff Reine-Adélaïde en Houssem Aouar weer aan de aftrap bij les Gones.

Lyon begon niet overtuigend aan de wedstrijd en moest het initiatief in de openingsfase aan de bezoekers laten. Tot grote kansen leidde dat niet: een schot van Andrei Girotto werd gesmoord door de defensie van Lyon en een poging van Cristian Benavente Bristol werd simpel onschadelijk gemaakt door doelman Anthony Lopes. Depay liet zich na een klein halfuur voor het eerst gelden, maar de vrije trap van de Nederlander scheerde voorbij het doel van Nantes. Kort erna kreeg Aouar de grootste kans namens Lyon in de eerste helft, maar Alban Lafont redde fraai.

Dertien minuten na de onderbreking zette een eigen doelpunt Lyon op achterstand. Fernando Marçal leek eenvoudig uit te kunnen verdedigen, maar de Braziliaanse linkervleugelverdediger lobde de bal in plaats daarvan over doelman Anthony Lopes, in zijn eigen doel: 0-1. Lyon wist de schade in het laatste halfuur niet meer te repareren en is daardoor nu na acht wedstrijden met negen punten terug te vinden op een teleurstellende elfde plaats in de Ligue 1. Nantes is voorlopig koploper met zestien punten uit acht wedstrijden.