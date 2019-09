Bayern keert mogelijk terug in Manchester: ‘We moeten kijken hoe hij herstelt’

Leroy Sané gold afgelopen zomer als de gedroomde aanwinst voor Bayern München, maar nadat de aanvaller een zware knieblessure opliep, was een transfer ook van de baan. Sané werkt momenteel hard aan zijn herstel bij Manchester City en zou in het nieuwe jaar weer inzetbaar kunnen zijn. Uli Hoeness, de voorzitter van Bayern, sluit niet uit dat zijn club in januari of volgend jaar zomer weer terugkeert voor Sané.

Hoeness zal dan zelf niet meer de touwtjes in handen hebben, aangezien hij zich in november niet verkiesbaar stelt voor een nieuw termijn als voorzitter. “We moeten afwachten hoe zijn herstel verloopt en de nieuwe leiders zullen in januari of februari de koppen bij elkaar steken en erover nadenken”, vertelt de preses in gesprek met Sport Illustrated over Sané.

Als Sané inderdaad naar München komt, gaat hij werken onder trainer Niko Kovac. De Kroaat heeft sinds zijn aantreden in de Allianz Arena met de nodige kritiek te maken gekregen, maar Hoeness vindt dat Kovac de tijd moet krijgen om zich te ontwikkelen: “Hij is een jonge coach zonder veel internationale ervaring, maar hij heeft nog steeds twee prijzen gewonnen en een nieuw team gebouwd.”

Kovac werd vorig seizoen kampioen met Bayern, dat zijn zevende opeenvolgende Bundesliga-titel binnensleepte. Hoeness hoopt dat zijn club in de komende jaren ook met deze prijs aan de haal zal gaan: “Het probleem is dat als we winnen, iedereen zegt dat dat niet goed is voor de competitie. Maar als we verliezen, eisen ze het ontslag van de verantwoordelijken. Daarom win ik liever de Bundesliga.”